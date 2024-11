El balance de la DANA en el mercado laboral de Castilla-La Mancha: 400 trabajadores de 70 empresas están afectados

De las 10.000 personas trabajadoras afectadas por la DANA en España, 400 son de Castilla-La Mancha, de unas 70 empresas. En la región se ha activado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor, que atañe a dos personas de la localidad de Mira, en Cuenca, una de las más golpeadas por las fuertes lluvias del pasado 29 de octubre y 191 personas autónomas que han declarado el cese de actividad por la situación. Así lo ha comunicado la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, que ha acudido este martes a Toledo con una intensa agenda para analizar los efectos de la DANA en la comunidad autónoma.

“Sabemos muy bien lo que han vivido aquí, en dos lugares de manera específica, Letur y Mira, pero también conocemos la conmoción general que estamos viviendo en el conjunto del país. Por tanto, empatía y solidaridad”, zanjó la ministra, que ha resaltado las “singularidades” de la crisis provocada por las fuertes riadas en las que familias de varios municipios “lo han perdido todo”. Los datos del Gobierno de Castilla-La Mancha apuntaban hace unos días a unas 30 empresas en Letur, especialmente en el sector del turismo, y otras 40 en Mira, relacionadas con sectores como la cerámica, el textil o el transporte.

Pero el mensaje de apoyo es “contundente”, y que las instituciones como el Gobierno de España van a estar “a la altura de las circunstancias”, igual que lo hicieron durante la pandemia de COVID-19. “Vamos a ponernos al lado de todas las empresas, de las personas autónomas, y de quien lo necesite”, resaltó. “Defender la institucionalidad es fundamental para nuestro país”, aseveró la ministra.

Díaz resaltó que “desde el minuto uno”, en Castilla-La Mancha se ha trabajado desde el Gobierno regional y los agentes sociales, algo que ha agradecido. Además, ha recordado el “escudo laboral”, publicado este mismo martes en el Boletín Oficial del Estado. “Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es cumplir con nuestro mandato constitucional”, recalcó Díaz, que resaltó la labor de la consejera de Economías, Empresas y Empleo de la región, Patricia Franco, la delegada del Gobierno de España en la comunidad, Milagros Tolón, y los agentes sociales, UGT y CCOO. “Desde la primera llamada están trabajando y colaborando activamente con el Gobierno de España”, recordó.

“Acudan a los ERTE, no hay que despedir a nadie”

Yolanda Díaz recordó que ya están a disposición los ERTE de fuerza mayor y que son automáticos, porque son parte de la legislación laboral desde la reforma. “Ha tenido un impacto muy positivo en la calidad y la creación de empleo, de mejora y de cambio del paradigma económico del país. No hemos tenido que cambiar nada, ya estaba en el artículo 47.5, con carácter retroactivo desde el pasado 29 de octubre”, describió la ministra.

Además, recordó que en el caso de los ERTE de fuerza mayor, las gestiones deben realizarse por parte de la empresa, no de los trabajadores y que estos implican que se sufragia el 70% de la base reguladora al personal trabajador y se abona el 100% de las cuotas empresariales de cotización a los empresarios. Además, las personas trabjaadoras tienen derecho a la prestación pública de desempleo, incluso sin cotización previa. Esto también se aplica a las trabajadoras del hogar, recalcó.

“Por favor, acudan a los ERTE. No hay que despedir a nadie. Los mecanismos públicos están a disposición de las empresas y los trabajadores”, pidió la ministra, que también aprovechó de recordar que el acogerse a estas herramientas tiene compromisos como el de no despedir a nadie, ni realizar horas extraordinarias cuando se acoja a un expediente de este tipo; tampoco se pueden realizar nuevas contrataciones, excepto aquellas que sean extramuros de la actividad no ordinaria de la empresa, y no se pueden realizar externalizaciones.

Por otro lado, se ha recordado que quien no pueda trabajar por el impacto de la catástrofe, tendrá derecho a permisos retribuidos. “Vamos a sufragar su salario con integridad. Esta crisis no va a hacer que pierdan derechos los trabajadores y las trabajadoras”, recalcó Yolanda Díaz, que recordó que los despidos tendrán una “calificación estricta de nulidad”. El SEPE, la Inspección de Trabajo el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Tesorería, señaló la ministra, están “de su lado”.

Aunque todavía no se conoce el alcance “indirecto” de la DANA, la ministra de Trabajo recordó que el escudo laboral “no está sujeto al código postal” y que los trabajadores afectados más allá de los municipios que han sufrido las consecuencias de las inundaciones “van a estar exactamente igual protegidos”, confirmó.