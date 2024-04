Ecologistas en Acción denunciará la gestión de un macrovertedero en Cuenca por recibir residuos “ilegales”

Ecologistas en Acción de Cuenca interpondrá una nueva denuncia contra el macrovertedero situado en la localidad de Almonacid del Marquesado que, aseguran, es el “más grande de España”. Los motivos que alega la organización ecologista son las presuntas irregularidades que dice haber detectado tras la emisión de un reportaje realizado por Televisión Española sobre el tráfico ilegal de residuos. Así lo ha confirmado el portavoz de Ecologistas, Carlos Villeta en declaraciones a elDiarioclm.es.

“La falta de controles favorece el tráfico ilegal de residuos dentro de la Unión Europa. En España, los impuestos que se pagan por hacer vertidos son muy bajos en comparación con otros países y eso atrae a las mafias”, señala.

Villeta recuerda que la organización ha seguido la trayectoria de la infraestructura desde el año 2019, antes incluso de que empezara a funcionar, “ya en su momento, con muchas irregularidades”. “Parece que ha habido una sanción, pero no ha habido manera de pararlo”, explica.

Al acudir con TVE a realizar el reportaje, la organización ecologista asegura haber detectado una serie de irregularidades, que se suman a las “sospechas” que, dice “en realidad son certidumbres”.

“Al hacer el reportaje vimos lo habitual que es el continuo trasiego de camiones, ya que en el tiempo que estuvimos, una hora y media, vimos entre 20 y 25 camiones”. La grabación se realizó el pasado 1 de abril. “Entraban por las instalaciones, pasaban el control de pasaje, rodeaban la planta de tratamiento y directamente al vertido”, explica Carlos Villeta.

Esto, explica, incumple “la autorización ambiental integrada de la que disponen y que les obliga a recuperar un 22,5% de los residuos para valorizarlos o reciclarlos”, así como el “decreto de depósito en vertedero, porque es obligatorio que pasen por la planta”. Villeta asegura que según lo observado no entró “ningún” camión y las puertas de la planta de tratamiento estaban “cerradas”.

Vertidos no autorizados

“Sabemos que se están enviando vertidos que no están autorizados”, añade el portavoz de la organización, como plásticos, que fueron también los que se quemaron en el incendio registrado en 2021, cuando Ecologistas pidió su cierre cautelar. “Se generó una nube tóxica enorme y se produjo una gran alarma. Fue esta alarma social la que hizo que la empresa pusiera a funcionar la planta”, recalca Villeta.

“Lo que hay detrás es un grandísimo negocio y queremos preguntar qué está pasando con los impuestos, si se pagan o no”, añade el portavoz de la organización ecologista. Además, recuerda que en Castilla-La Mancha no existe una tasa autonómica para los vertidos. “Eso hace que vengan residuos de Italia y de toda España, porque no hay tasa y es lo más barato”, afirman.

Ante esto, Villeta critica que hay una dejación “clarísima” del Gobierno regional. “No sabemos si no tienen personal suficiente, y si no tienen más porque no quieren. Las multas se ve que no son efectivas”, señalan. Aunque por ahora la denuncia que interpondrán será por vía administrativa, también pretenden hacerlo ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, SEPRONA. “A ver si hay posibilidades ante el incumplimiento sistemático, es lo que esperamos”, señala. Y, finalmente, lamenta que “la ley no sea suficiente para ir por vía penal”.