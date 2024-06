La visita de Errol Flynn a Albacete durante la guerra civil que inspiró la creación de un estudio de animación

Cinéfilo empedernido e investigador insaciable, José Luis García fundó hace ocho años en Albacete una productora independiente y estudio de animación en 2D, Papagayo EA, y lo hizo como una necesidad: quería contar historias. Desde entonces cuenta en su haber con dos cortometrajes y en proyecto, un largometraje documental y otro corto más.

Ese impulso creativo tuvo su origen en una vieja fotografía en blanco y negro que le mostró su amigo y socio, Joaquín Quiles. Datada en abril de 1937, y custodiada por el Arxiu Nacional de Catalunya, en la imagen aparece Errol Flynn, el mítico actor de Hollywood, junto a un mojón en una carretera entre Ocaña y Cartagena, a escasos 15 kilómetros de Albacete y a 230 kilómetros de Madrid. Y junto a él, Jaume Miravitlles, jefe del Comisariado de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, el cicerone particular del intérprete de origen australiano en su visita a esa España inmersa en una guerra fratricida a consecuencia del golpe de estado franquista.

“Esa imagen -cuenta José Luis García- fue el disparador de la investigación que, desde entonces, nos ha llevado a personajes y momentos estelares de nuestro pasado, tan conflictivo como misterioso y apasionante”.

La historia que escondía ese viejo retrato merecía una película documental, pero para su desarrollo cinematográfico, con tanta investigación, matices, derechos de autor, archivos clasificados y otros ocultos y perdidos en el tiempo, “y junto con la búsqueda de financiación para este ambicioso proyecto, nos íbamos a eternizar para poner todo el mecanismo en marcha, pues los plazos habituales en estos proyectos son de unos 10 años hasta su producción final”. Y de ahí que, desde Papagayo EA optaran por arrancar con un primer cortometraje en torno al viaje de Errol Flynn a España, “una pequeña parte de la gran historia que oculta la fotografía, y así nació El sueño de Errol Flynn 2.0”.

Ese primer cortometraje, estrenado en 2020, tuvo una repercusión más que notable, “fue increíble, puesto que nació sin ninguna ambición de festivales y con escasa distribución debido a que desde nuestra productora estábamos trabajando en investigación y desarrollando otros proyectos paralelos”.

Pues bien, a pesar de todas esas circunstancias, El sueño de Errol Flynn 2.0 fue finalista del Premio de la Crítica de ABC al Mejor Corto, estrenándose en el Festival Internacional FIBABC; pero, además, se hizo con el segundo premio de creaciones albaceteñas en Abycine, el Festival de Cine Independiente de Albacete, “y el último y más importante para nosotros, una crítica en la página de Animación para Adultos, con la calificación de 8 sobre 10”.

Estos días, este corto ha regresado a la gran pantalla de la mano del Festival de Cine FFICAB que se celebra en Albacete. El público ha podido ver una historia en la que Papagayo EA cuenta cómo, en 1937, el Gobierno de la República española difundió que Hollywood iba a ayudar a la causa legalista con un millón y medio de dólares y que una superestrella de cine, Errol Flynn, huyendo de su tortuosa vida y ambicionando su propia libertad, viajaría a España en plena Guerra Civil para hacer entrega de ese capital.

Y llegó el segundo cortometraje

Y mientras ese cortometraje nacía, caminaba y se presentaba al gran público, desde Papagayo EA seguían trabajando. Y así, en 2023 presentaron su segundo cortometraje, Desenfilados, en el que también se abordaba un episodio de la Guerra Civil y en el que los protagonistas eran los olvidados y víctimas de todos los conflictos bélicos. “Sí, nos referimos a todas las personas que no intervinieron, y que fueron la mayoría de los españoles”, explica José Luis García.

Se trata de una historia apenas contada y cuyo origen hay que buscarlo en un acta del Ayuntamiento de Albacete de 1937. Un documento en el que se deja constancia de la petición de un vecino, Bernardo Matías Ibáñez, relojero de la torre del antiguo mercado de la plaza Mayor de la ciudad manchega. “En esa solicitud, el relojero proponía vivir en ese torreón con su familia”, y a partir de ese detalle, comenzaron a construir un guion, “pero entendimos que no se podía quedar sólo ahí, sino que pensamos que debíamos ser más ambiciosos, y nos planteamos que había tema para un excitante proyecto audiovisual de una serie de cortos de animación, con historias y tramas entrelazadas y coincidentes en el tiempo, la convulsa primavera de 1937”. Y, de hecho, en los dos cortos que han producido hasta la fecha hay un nexo de unión, “las Brigadas Internacionales y la visita de Errol Flynn a España”.

Desenfilados narra cómo el 18 de julio de 1936 no fue un día como los demás. Aquella jornada veraniega, a las 9 de la noche y en la Monumental de Barcelona estaba programado un “grandioso mitin internacional contra la guerra”. Pero la sublevación de los rebeldes, un puñado de generales desencantados con el Gobierno legalmente establecido, con el apoyo de conservadores, monárquicos y franquistas, hicieron saltar por los aires no sólo el mitin, sino al país. Juanito, el protagonista de Desenfilados, es un gran aficionado al cine que entabla amistad con brigadistas que también lo son, pero la crueldad de la guerra y su propia realidad, una vida de miseria con su madre enferma, le hará tomar una decisión dolorosa que cambiará la vida de la familia.

Su próximo reto pasa por la conclusión de su tercer corto, El Raval, un relato apasionante también datado en 1937, y en el que contarán la vida de una niña huérfana acogida por unos burgueses catalanes que se ven obligados a disfrazarse de obreros para sobrevivir en aquella Barcelona anarquista.

En este caso, la trama de enlace con los otros dos cortometrajes sería la vida del chofer del Comisariado de Propaganda encargado de recibir a las personalidades importantes que visitaron España, como sucedió con Errol Flynn y tantos otros, “y nos mostraría ese Raval que con tanta maestría describió Jean Genet, y que a tantos nos ha inspirado”.

El gran proyecto

Mientras tanto, en Papagayo EA continúan inmersos en el desarrollo de La Guerra Civil de Robin Hood, el citado largometraje documental histórico collage que no solo les roba el sueño, sino también el tiempo. Pero como dice el refrán, palos a gusto no duelen. José Luis García desvela que, junto con una importante investigación histórica, “ya contamos con testimonios internacionales, entre ellos, los del erudito Robert Florckzak, biógrafo de Errol Flynn de prestigio mundial y artista multidisciplinar con una importantísima trayectoria en Hollywood”. Florckzak es, además, autor del libro Errol Flynn: The Illustrated Life Chronology, de 2022, “una de las investigaciones más profundas sobre el actor y su entorno, en la que tengo el honor de haber puesto mi granito de arena con mi investigación”.

También colabora Alan Warren, historiador experto en las Brigadas Internacionales, responsable y asesor de multitud de proyectos sobre los voluntarios de la libertad, tales como la serie de HBO A Dry Run, del productor de The Wire, sobre la Brigada Abraham Lincoln. “Ciertamente, la dificultad y reto son de órdago, tanto por el acceso a la documentación, entre ellos el diario del actor, cuya pieza clave para su acceso fue Alan Warren, como por los derechos de autor e interés a nivel mundial, generando múltiples intereses”.

De momento, todo pinta bien para Papagayo EA. “Llevamos años de trabajo, que da sus frutos y, de hecho, logramos un importante apoyo de nuestra región, al ser el único proyecto audiovisual en Castilla-La Mancha premiado por la Viceconsejería de Cultura con las tres ayudas posibles, es decir guion, desarrollo y producción”, indica García García, que explica que ya han mantenido contactos con varias productoras y con la televisión de Castilla-La Mancha, CMMedia, que se interesó mucho por esta película“.

Pero todavía no se ve el final del camino. El próximo año, 2025, será clave para concretar la coproducción y cerrar los apoyos de televisiones o plataformas, e iniciar la ronda de financiación para una producción que puede encontrarse próxima al millón de euros. “Por ello, debido a la gran dificultad del proyecto, y con independencia de obtener la financiación o no, me atrevería a decir que para 2027 podría estar terminado”.

Aventuras de película

El empeño de Papagayo EA no es político, “nos movemos en busca de historias interesantes, de personas normales que vivieron auténticas aventuras dignas de película, y es que, quizás pese sobre mí la influencia del neorrealismo italiano con ese tono trágico-cómico que me inspira para contar historias, picarescas o de supervivencia ambientadas en conflictos bélicos.”, explica el promotor de estos estudios de animación, para quien todavía hay margen para hacer películas en torno a la Guerra Civil.

“Si tuviera más años de vida, no pararía de contar historias que son maravillosas, policiacas, divertidas y dramáticas desarrolladas en la Guerra Civil, hay todo un saco lleno de historias muy interesantes, que quizá, la política tapa”.

Este estudio de animación inició su andadura en 2017, y cuenta en la actualidad con cuatro socios, además de cuatro colaboradores fijos para ocuparse de la animación, la edición y las cámaras, junto con el personal que contratan para las producciones en el momento de rodaje, modelado o dibujo. Entre los profesionales de esta productora, el animador e ilustrador Joaquín Quiles; José Antonio Cortés, operador de cámara y dron; Rafael Corpa, director de fotografía; Enrique Hernando, director de fotografía, y el propio José Luis García, director. Y en ese camino, van de la mano de la Escuela de Arte de Albacete y con academias de animación.

Esta es la particular historia de Papagayo EA, que con cada fotograma y cada trazo no solo revive la historia, sino que la reinventa, infundiendo vida y emoción en los eventos olvidados de la Guerra Civil.