Todoterrenos al rescate en Guadalajara: "Remolcamos coches, llevamos a sanitarios al hospital y a pacientes porque no llegaban las ambulancias"

La carretera que une la ciudad de Guadalajara y la estación del AVE, en Yebes-Valdeluz se convirtió el pasado viernes 8 de enero en una ratonera para los conductores ante la intensa nevada en la zona.

Con un desnivel importante, este tramo de la Nacional 320 que llega hasta los pueblos de la cabecera del Tajo, como Sacedón, desde donde arranca el trasvase, se convirtió en una trampa para quienes transitaban por el lugar.

Mientras solo se hablaba de los grandes atascos en las vías de Madrid, en esta parte de la provincia de Guadalajara y en el entorno de pueblos como Yebes, Horche o Tendilla y en las circunvalaciones de la ciudad de Guadalajara también los vehículos se quedaron tirados y un grupo de conductores con 4X4 se lanzó a su rescate durante gran parte de la madrugada del viernes sábado.

David Donaire vive en Yebes y es miembro del colectivo SOS 4X4, una organización de rescate sin ánimo de lucro compuesta por conductores particulares conectados a través de grupos de Telegram. "Tenemos coches preparados, no por este tipo de motivos, sino porque salimos mucho al campo", pero en esta ocasión, fueron la solución para muchos ciudadanos a los que la borrasca Filomena dejó atrapados.

El viernes por la tarde empezaron a saltar las alarmas en el grupo. "Pedían ayuda desde la Ronda Norte de Guadalajara" -la que une la A-2 con el polígono industrial 'El Henares' donde se encuentra una parte de las empresas logísticas farmacéuticas- pero también fue necesario, relata Donaire, "montar un operativo en el Hospital de Guadalajara. Nos pidieron ayuda para llevar a los sanitarios".

En su caso, se dirigía a ayudar a los vehículos atrapados en la Ronda Norte desde Yebes pero tuvo que parar por el camino. "Nos encontramos a gente atrapada en la subida a Valdeluz, en la N-320. Los remolcamos. Otros compañeros se acercaron a los polígonos industriales y cuentan como en la zona de Inditex hasta los trailers se habían quedado atascados".

Algunos llevaban ya un rato intentado escapar de la capa de nieve. "Un chico había quemado el embrague y es lo peor que se puede hacer: acelerar en mitad de la nieve". Le llevaron a la puerta de su casa en el municipio de Tendilla, a unos 25 kilómetros de Guadalajara. "Allí ya nos encontramos medio metro de nieve y de camino vimos a un segundo chico que iba a Aranzueque. Le acercamos a Tendilla y allí la Guardia Civil le atendió".

Su labor no terminó ahí. Entrada la noche todavía no había pasado ninguna quitanieves por la N-320. "Bajamos de nuevo y nos encontramos a gente intentando salir de otros pueblos. Yo llevaba mantas y más ropa de abrigo. A veces la gente que recogíamos estaba helada. Al final nadie esperaba lo que iba a pasar. Habíamos empezado a las nueve de la noche y acabamos a las tres de la mañana".

Ayudamos a las personas que estaban intentando salir del Hotel Tryp, entre los que se encontraban jugadores de la Selección Española de Balonmano

Pero las tareas para este grupo altruista continuaron el sábado. "Cuando nos levantamos vimos que se había montado la mundial del todo". Fue entonces cuando se reunieron en la ciudad, en la zona conocida como 'Cuatro Caminos' que une el Hospital, grandes zonas comerciales y hoteleras con la A-2 y el centro de la capital.

"Ayudamos a las personas que estaban intentando salir del Hotel Tryp, entre los que se encontraban jugadores de la Selección Española de Balonmano. Les colocamos los vehículos para que pudieran salir días después y sobre todo retiramos de lugares donde podría haber desprendimientos de nieve o caída de árboles. En el hotel se portaron muy bien. Nos dieron de comer y café pero nosotros ayudamos sin esperar nada a cambio. Mañana me puede pasar a mí", comenta David Donaire.

También recibieron llamadas de personas que estaban en sus domicilios. "Llevamos a un niño que se había cortado al hospital porque las ambulancias no llegaban. A otra chica, que hacía poco tiempo que había sido madre, la rescatamos en Alovera porque llevaba 24 horas en su lugar de trabajo".

Ya el domingo continuaron prestando ayuda hasta pasado el mediodía. En la actual semana se siguen produciendo llamadas de socorro relacionadas, ahora, con el hielo. "Hoy seguimos ayudando porque hay muchos sitios donde la nieve no ha podido ser retirada todavía. Lo único es que hay que conducir con precaución, sin acelerones bruscos, sin tocar frenos".

David Donaire reclama visibilidad pública a lo que ocurre más allá de la vecina ciudad de Madrid con el trabajo de los voluntarios. "Estoy escuchando todo el día Madrid, Madrid... pero es que la gente de Guadalajara lo ha hecho fabulosamente bien".

SOS 4x4 es una organización de rescate 'off the road' a nivel nacional que también está presente en la provincia de Guadalajara. Ayudan de manera desinteresada y sin ánimo de lucro -no cobran nada por el servicio- y en concreto en Guadalajara hay un centenar de miembros de la organización, aunque según Donaire hay unas 200 personas en total, ya que muchos no forman parte de esta organización.