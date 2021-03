ENTREVISTA | Leonor Gallardo, vicerrectora en la UCLM: “Nos faltan muchas mujeres en los puestos directivos del mundo del deporte”

Leonor Gallardo es profesora y vicerrectora de Coordinación, Promoción y Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Natural de Albacete y colegiada en la región, Gallardo saltaba al foco informativo al ser la ganadora del Premio 2021 del Consejo General de la Educación Física y Deportiva (COLEF). Y es que, la premiada se ha convertido en la segunda mujer de la historia que consigue este galardón nacional.

Según explican desde el COLEF, la vicerrectora castellanomanchega se ha convertido en un referente español e internacional por sus investigaciones y aplicaciones sobre la seguridad, la salud y la gestión en el deporte. Su trabajo ha sido clave para el avance y desarrollo de los “protocolos, recomendaciones y asesorías que realizan profesionales de la dirección y gestión deportiva en la actualidad”.

Gallardo, quien actualmente trabaja desde el Campus Universitario de Toledo, ha creado convenios entre FIFA y la UCLM y destaca por su papel en la mejora de la salud entre deportistas y entre la propia ciudadanía.

Podría decirse que Leonor Gallardo es una de esas “mujeres imprescindibles” tanto para el progreso profesional como en el camino hacia una igualdad de género real entre hombres y mujeres. Y es que, profesionales como Gallardo, rompen techos de cristal y, gracias a ello, se convierten en referentes para las futuras generaciones. Por ello, conocemos su trabajo más de cerca.

¿Qué supuso para usted recibir el Premio del Consejero General de la Educación Física?

Un honor. Primero porque es un galardón que lleva más de 50 años instaurado, y eso dice mucho. Es un reconocimiento de todos mis compañeros porque se hace en todas las comunidades autónomas, a nivel nacional, tras la presentación de muchos candidatos entre los que se elige al ganador. Estoy muy agradecida a todas las personas que me han votado y han propuesto mi nombre. Es como si el Colegio de Abogados nombra al abogado del año.

Además el mundo del deporte es un mundo de hombres, al igual que otros sectores como el mundo creativo, la política o los ayuntamientos. El hecho de que este premio lo gane una mujer, profesora actualmente en la UCLM y vicerrectora de la Universidad, tiene mucha importancia y trascendencia.

¿Cuál de sus trabajos ha marcado un precedente, una diferencia, en el mundo del deporte?

Yo hablaría de dos. Uno fue cuando estuve de asesora en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha donde asesoré al Director General de Deportes, Francisco Javier Martín del Burgo, quien ha sido uno de los mejores directores de este país en el mundo del deporte. Aprendí mucho, me dejaron trabajar a gusto y pude hacer muchas cosas. Esto me dio una base muy importante porque dentro de la administración te das cuenta de lo que pasa en realidad en el mundo del deporte.

Y el segundo, dirigir un laboratorio de investigación mundial como es el de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Mundial. Aquí tengo la perspectiva de lo que pasa en el mundo. Desde la Universidad intento que la investigación aumente y se traslade a la sociedad y, sobre todo, a la salud de las personas para que no se lesionen en el mundo del deporte.

Son dos hitos en mi carrera: estar en el Consejo de Deportes de la Junta como asesora durante 7 años; y mis últimos años de trabajo relacionados con la creación de un laboratorio FIFA a nivel mundial de mano de la UCLM.

¿Cómo llegan esas investigaciones a la ciudadanía?

Trabajamos desde Toledo donde tenemos un laboratorio con muchos aparatos con los que analizamos si los campos de fútbol artificiales que existen a nivel mundial están bien o están mal, si se colocan bien y si no son peligrosos para la actividad física, para jugar al fútbol o rugby. Es muy importante que el pavimento esté bien para que no se produzcan lesiones. Investigamos si están en buenas condiciones.

Trabajamos con muchos ayuntamientos, constructoras, diputaciones, Arabia Saudí o Rusia. Ponemos la marca de la FIFA y la UCLM, una marca que a nivel mundial no existía y una Universidad, la primera en el mundo, que crea este tipo de acuerdo de colaboración.

En este sector, ¿qué ha llamado más su atención?

Nos encontramos grandes gestores del deporte, grandes concejales y alcaldes que demuestran que les importa mucho el estado de los campos, y otros, por desgracia, que no le hacen caso al mantenimiento y a los 2 años el campo está inservible por esta falta de mantenimiento. Eso es perder el dinero y luego el problema de que la gente se lesiona.

Todavía queda mucho por hacer respecto al deporte practicado por mujeres. ¿Ha incluido la perspectiva de género durante tu carrera?

Si, nos falta mucho sobre todo nos faltan muchas mujeres en los puestos directos. Echo en falta mujeres en puestos directivos de federaciones, de direcciones generales, de clubs deportivos…

Y luego echo en falta la elección de investigaciones con perspectiva de género. Se investiga mucho en el mundo del deporte sobre hombres y no sobre mujeres. Vas a leer artículos y ellas son las grandes olvidadas en el mundo de la investigación.

El Gobierno de España, y de la región, tendríamos que preocuparnos más por el deporte y la mujer e intentar esa promoción, unida a los puestos de responsabilidad. Por ejemplo, en 55 años el premio solo se ha dado a dos mujeres. Eso es una barbaridad porque te aseguro que hay mujeres muy buenas profesionales en el mundo del deporte.

El tema es que los clubes han invertido más en hombres que en mujeres, es un tema de I+D. Igual que España está a la cola de Europa y tiene que invertir más en investigación, en el mundo del I+D del deporte pasa lo mismo: se investiga menos en la mujer.

Ha inventado un modelo de utilidad. ¿En qué consiste?

Es un robot que hace el mantenimiento de los campos de fútbol y te dice si es seguro o no es seguro. Lo he desarrollado junto a mi equipo, formado por 14 personas, entre ellas ingenieros e ingenieras de Castilla-La Mancha.

Todo lo que hacemos es gracias a la ayuda de mucha gente. Yo soy lo que soy porque tengo un gran equipo de hombres y mujeres. Cuando hay muchas manos todos alcanzamos el objetivo.

¿A qué retos se enfrenta el mundo del deporte teniendo en cuenta la pandemia?

El mayor reto es la digitalización y que la gente estando en su casa pueda hacer actividad física, sobre todo las personas mayores. Lo que no podemos hacer es que lleven un año encerradas en su casa porque eso trae problemas psicológicos y físicos.

Junto al Ayuntamiento de Villacañas, hemos desarrollado un proyecto de entrenamiento a distancia. Es una prueba piloto a nivel mundial, gratuita, que consiste en entrenar a la gente en su casa desde la Universidad. Los usuarios están en Villacañas y nosotros en la Universidad, en Toledo. Está dirigido a personas de más de 65 años que siguen su entrenamiento diario a través de tablets que les hemos regalado y en las que también reciben la consulta individual con un nutricionista.

Son dos programas informáticos que nunca se habían hecho en el mundo dentro de la investigación de la universidad, no por parte de ningún gimnasio privado. Y no hay problema de nada, lo que no se puede hacer es que no se haga nada.

Tras obtener este premio, ¿Cuáles son tus próximas metas en tu carrera profesional?

Me gustaría afianzar más el laboratorio FIFA y saltar al laboratorio de productos que hemos creado en el Campus de Toledo y que se ha convertido en el cuarto del mundo. En el trabajamos in situ: cuando se hace un campo vamos a controlar que se encuentra bien pero antes de ir también tenemos que ver si el producto que se va a utilizar es bueno. En este laboratorio vemos que, por ejemplo, el caucho que se va a colocar es bueno. Si todos los resultados son positivos entregamos al campo el ‘Sello FIFA’, el ‘Sello WORLD RUGBY’ o el ‘Sello certificado por ENAC’. Si no consiguen el sello a veces tienen que levantar el campo y hacerlo de nuevo.

La ciudadanía lo que tiene que hacer es reclamar si no se tienen estos sellos. Como cuando vas a un hotel, eliges ir a los mejores. Aquí igual: eliges los mejores campos para que la gente no se lesione.

Me gustaría que llegáramos a toda la sociedad de España y mejorar sobre todo el mantenimiento de las instalaciones. Me gustaría ayudar desde la Universidad a aumentar la práctica deportiva digitalizada, un gran proyecto del mundo, España, y sobre todo del mundo del deporte.