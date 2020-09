Abogados Cristianos presenta una queja contra el TSJCyL por no contestar a las cautelarísimas para poder ir a misa

La Asociación Abogados Cristianos ha presentgado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la, a su juicio, "inacción" del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León respecto de las cautelarísimas solicitadas por dicho colectivo contra la orden de la Junta que impone restricciones al culto religioso tanto en Valladolid como Salamanca ante los brotes de coronavirus.

La asociación que preside Polonia Castellanos, a través de un comunicado, denuncia públicamente que el Alto Tribunal autonómico tendría que haberse pronunciado antes de las 13.00 horas de este viernes sobre las cautelarísimas presentadas por la organización de juristas en relación a la prórroga del límite de 25 personas en celebraciones religiosas.

Castellanos asegura que la no respuesta en plazo del TSJ es una "irregularidad no amparada en la ley" y destaca que esta dilación de los plazos sólo beneficia a la prohibición de facto impuesta por la Junta de Castilla y León para no ir a misa.