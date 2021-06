El candidato apoyado por Mañueco boicoteará las primarias del PP de León tras denegar la justicia su suspensión

La lista de Manuel García, el candidato del presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a las primarias del PP de León, ha anunciado que boicoteará las votaciones previstas para este martes no presentándose contra su rival, Javier Santiago. La decisión la anunciado la misma candidatura en un comunicado después de que el Juzgado de Instrucción 2 de León haya descartado paralizar la votación al no encontrar indicios de afiliaciones irregularidades como defendían los denunciantes. Aunque la Justicia ha determinado que la candidatura de García tendrá que pagar las costas y deniega la paralización, la lista considera que la magistrada les da parcialmente la razón, al considerar que en estos comicios internos no existe un censo que dé garantías.

Esta mañana, la Justicia se ha pronunciado desfavorablemente sobre la solicitud de medidas cautelares para paralizar el proceso del congreso del Partido Popular de León, tal y como había llevada reclamado la candidatura de Miguel García, aunque consideran que la magistrada sí reconoce que "no existe un censo claro ni público sobre quienes han sido llamados a y pueden votar, lo cual impediría un control real de la situación de afiliado de los participantes en la votación", en las primarias al PP leonés. Los comicios están previstos para su celebración este martes 22 de junio, con el congreso provincial para el 18 de julio. Para lograr ser elegido en las primarias un candidato debería obtener más del 51% de los votos y sacar 15 puntos a su rival

Así, aunque se hayan desestimado las cautelares, la candidatura apoyada por Mañueco cree que el partido debería suspender las votaciones del martes, ya que entiende que "los resultados de la elección pueden suspenderse por las vías internas del partido e incluso por la vía judicial". Según la candidatura de García, el auto judicial concluye "que la votación de mañana será claramente irregular", ya que, "el censo de afiliados y simpatizantes se corrobora mediante los acuerdos del Comité Ejecutivo Provincial, tanto para la perdida como para la adquisición de la condición de afiliado. Todo aquel que no haya adquirido la condición de afiliado a través de una decisión de dicho comité o que la haya perdido de la misma manera, no podrá votar en un congreso de este partido político".

Por último y a pesar del varapalo judicial, la lista considera que después de este pronunciamiento, la decisión de liderar la renovación del Partido Popular "es más firme que nunca" y que mantendrán las dos vías de actuación abiertas, la de la justicia y la de los órganos internos del partido, confiando en que se paralice o en su defecto se anule un proceso claramente viciado".