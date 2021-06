La justicia rechaza paralizar la votación de primarias en el PP de León que pedía el candidato Manuel García

Las votaciones para que los afiliados del Partido Popular (PP) de León elijan a su próximo presidente provincial a través de primarias se celebrarán, como estaba previsto, este martes 22 de junio después de que la jueza haya rechazado de manera clara la medida cautelar que pedia la paralización del proceso, petición realizada por la candidatura que dirige Manuel García, el alcalde de Villaquilambre.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de León considera que no hay indicios para frenar esa votación prevista este martes y además impone las costas del proceso judicial a la parte demandante, la candidatura de García.

Por ello, acuerda apenas 24 horas antes del incio del proceso desestimar la medida cautelar de suspensión del proceso congresual del 15º Congreso Provincial del Partido Popular de León, con fecha de comienzo el martes 22 de junio, fecha en la que los afiliados al corriente de pago están llamados a las urnas para votar en las primarias.

El auto determina con claridad que "las pruebas aportadas" por la parte demandante, en nombre y representación de la candidatura de García, "se reducen a las declaraciones de tres personas que creen tener conocimiento de afiliaciones irregulares y meras sospechas de fraude".

Sin embargo, la magistrada considera que "no se ha aportado ningún tipo de certificación censal a nivel nacional o un censo previo utilizado en votaciones anteriores que pueda servir como base para establecer con carácter concreto la inclusión de alguna persona que no haya sido aprobada" para ejercer su derecho al voto, "mediante acta del Comité Ejecutivo Provincial". Es más, "ni tan siquiera se establece que exista ya un censo conformado para utilizar el día 22 de junio que no cumpla con los requisitos de legalidad", zanja la jueza.