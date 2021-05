Castilla y León amplía el horario de bares y restaurantes hasta la medianoche como consecuencia del fin del estado de alarma

La Junta de Castilla y León ha acordado en el Consejo de Gobierno de este jueves ampliar el horario de los establecimientos hosteleros hasta la medianoche, como consecuencia del fin del estado de alarma y del toque de queda. Esta hora se ampliará a la una de la madrugada cuando se llegue al nivel 2 de alerta y en horario normal cuando se alcance el 1. "No entendemos posible ni razonable mantener la limitación horaria -de las 22.00 horas- si no hay toque de queda, porque esas reuniones se trasladarían al interior de los domicilios, sin medidas de seguridad", ha explicado el vicepresidente, Francisco Igea.

Igea ha señalado que las medidas que se mantienen "básicamente" son las que establece el semáforo del Ministerio de Sanidad, con el cierre del interior de la hostelería cuando los casos por cada 100.000 habitantes no bajan de 150. Con el fin del estado de alarma, ha comentado el vicepresidente, "hace desaparecer las medidas que afectaban a derechos fundamentales, como el toque de queda y el cierre perimetral, la prohibición de reuniones de no convivientes y los aforos limitados en iglesias". El vicepresidente ha subrayado que "no hay seguridad jurídica para tomar medidas al respecto". No obstante sí que ha recordado que la incidencia de Castilla y León, en 175 podría cambiar. "Lo más probable es que se produzca un trasvase de la incidencia , llamamos a mantener la prudencia y la precaución en la medida de lo posible", ha advertido.

"No gobernamos ni desde el miedo ni desde la resignación, lo hacemos desde la responsabilidad y el marco legal", ha comentado Francisco Igea. "No podemos traspasar los límites de la norma", ha matizado. Respecto a la situación de Baleares, que mantendrá el toque de queda porque así lo ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia, Igea ha expresado sus dudas acerca de lo que pueda establecer el Supremo.

"Yo no voy a ir a preguntarle ahora al TSJ lo que ya le pregunté anteriormente -Castilla y León impuso un toque de queda antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma- y a lo que me dijo que no, y más cuando la situación actual es mejor que la de ese momento", ha añadido.