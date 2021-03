Castilla y León anunciará el lunes qué municipios tendrán que cerrar el interior de la hostelería

Castilla y León asumirá "como propio" el documento de actuaciones que aprobarán esta mañana el Ministerio y las comunidades y anunciará el próximo lunes 5 de abril qué municipios tendrán que cerrar el interior de la hostelería y locales de apuestas, que serán aquellos que tengan una incidencia acumulada de más de 150 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una medida que está prevista que se apruebe en el Consejo Interterritorial de Salud, que se celebra este jueves. Se mantendrán abiertas las terrazas, con un máximo de seis personas por mesa o agrupación de mesa, como hasta ahora.

Así lo ha comunicado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz del gobierno autonómico, Francisco Igea, después del Consejo de Gobierno celebrado esta mañana. "La situación se está deteriorando de manera constante y lentamente", ha asegurado en rueda de prensa telemática. Igea ha afirmado que este crecimiento no es, de momento, "tan explosivo" como en la tercera ola, "pero no podemos descartar esto si no somos capaces de frenar el contacto social estos días".

Estos cierres entrarán en vigor el martes 6 de abril y se mantendrán "mínimo" durante dos semanas. Esto permitirá "actuaciones más quirúrgicas" y "no extender restricciones a sitios en los que no es necesario", ha asegurado el portavoz.

Francisco Igea ha negado haber 'salvado' la Semana Santa porque no se ha rebajado el nivel de alerta, que en todas las provincias se ha mantenido al máximo a pesar del descenso de algunos indicadores. "Hemos mantenido el nivel de alerta máximo. No creo que sea justo ni se compare con la verdad que hemos salvado la Semana Santa", ha justificado el vicepresidente autonómico

De momento, el portavoz del gobierno autonómico ha descartado cerrar perimetralmente las provincias por la "composición geográfica" de Castilla y León: "No tiene mucho sentido tomar las que no se cumplen con efectividad".