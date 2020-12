Castilla y León aparca 24 horas la imposición de nuevas restricciones e intenta negociarlas con las comunidades limítrofes

El vicepresidente, consejero y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, que la decisión sobre las medidas especiales de cara a las fiestas navideñas, se tomará en las próximas horas y se conocerá posiblemente el viernes. Será el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, quien adopte el acuerdo necesario, pero antes, intenta negociar con las comunidades limítrofes. Lo hará a pesar del pinchazo del pasado mes de octubre, cuando organizó una reunión con los presidentes de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid en Ávila e Isabel Díaz Ayuso rompió en plena rueda de prensa el acuerdo de perimetrar las tres comunidades en el puente de Todos Los Santos.

Las nuevas restricciones afectarán a los cierres perimetrales, al número de personas que podrán reunirse en una casa para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, y a la movilidad. La situación, ha explicado Igea, lo requiere dado el repunte que experimenta la pandemia en en centro de Europa y que aboca a una tercera ola que podría llegar a España en una o dos semanas.

El vicepresidente, ha arremetido duramente contra el Gobierno central por "decir por la mañana que no le temblaría el pulso para adoptar nuevas restricciones y por la tarde decir que no le tiembla el pulso para que lo hagan las comunidades". "Quiero pedirles una cosa: sean ustedes mejores que quienes les gobernamos", ha pedido a la población. "Con las UCIS llenas, una tercera ola sería un auténtico desastre", ha advertido. Francisco Igea ha criticado duramente que en el Consejo Interterritorial de Salud no se atendiese a la petición de varias autonomías, entre ellas Castilla y León, para elaborar un nuevo documento de restricciones en fiestas navideñas. Eso después de mostrarse conforme con las medidas que se adoptaron para limitar las reuniones familiares a dos personas y permitir desplazamientos en Nochebuena y Nochevieja y la ampliación del toque de queda hasta la 1.30 de la madrugada esas dos noches. Para Igea, ahora es "incomprensible" que cada Comunidad pueda restringir aún más las medidas y ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "está calculando con una cosa" que ni para él "ni para la inmensa mayoría de los ciudadanos tiene precio" como "los miles de muertos" que arrastra la pandemia.

"¿Cuántas cañas y cuántas chorradas hay que hacer para que se nos muera una persona?"

"Hay días que nos hemos vuelto locos y no sé de qué hablamos. ¿Cuántas cañas, cuántas cenas, cuántas chorradas hay que hacer para que se nos muera una persona?", se ha preguntado el vicepresidente dos semanas después de autorizar la Junta la apertura de las terrazas y ya con los bares abiertos en la Comunidad. Francisco Igea ha pedido "sentido común" para que "esta no sea la "última Navidad de nadie por la imprudencia de sus hijos o familiares".

El vicepresidente ha recordado que los Ayuntamientos deben evitar actividades que provoquen aglomeraciones, que debe trazar itinerarios alternativos a algunas calles y que se prohíbe celebrar las campanadas en vías y plazas . Respecto a las cabalgatas de reyes, "se recomienda no hacerlas" pero de ser así, que se desarrollen únicamente en recintos acotados con entrada y salida establecidos y de forma estática con el público sentado en lugares en los que no se podrá superar el aforo del 50%. Tanto los integrantes del espectáculo como los asistentes deberán usar máscarillas, incluidos los niños "a partir de dos años", y no se podrá consumir ningún tipo de alimento o bebida.

Para los belenes, incluidos los vivientes, se instalarán en recintos acotados y el público tendrá una permanencia máxima de 15 minutos. La Junta no alargará el cierre de los bares los días 24 y 31 de diciembre, que sólo permanecerán abiertos hasta las 22 horas "como máximo" y no podrá recibir nuevos clientes a partir de las 21,00 horas.

Por otro lado, se flexibilizan las visitas en residencias de ancianos y personas con discapacidad, a dos personas por residente y día, con una duración máxima de dos horas. En el caso de las residencias que permiten la participación de familiares en las cenas de Nochebuena y Nochevieja, también se acota a dos personas y deberán aportar pruebas negativas de COVID-19. Por último, recomienda a los estudiantes que vayan a volver a casa que se aíslen al menos 7 días antes del regreso.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, también se ha pronunciado sobre el Consejo Interterritorial para criticar la "falta de liderazgo" del Ministerio al no acordar medidas iguales para todas las Comunidades. En este sentido ha apelado a la unidad de acción y ha puesto como ejemplo a la canciller alemana, Angela Merkel, que ha endurecido medidas en un estado federal.

Casado también ha recordado la situación de Castilla y León, con Burgos y Palancia en riesgo muy alto con una incidencia a los 14 días por encima de los 250 casos, León, Soria, Valladolid y Zamora en riesgo alto con incidencia entre 150 y 250, y Ávila, Segovia y Salamanca con menos de 150 casos y en Nivel 3. No se ha mostrado optimista porque "la tendencia general en España es de aumento". Además, ha reconocido que en este momento se están viendo los efectos de lo que se planteó en noviembre y las "consecuencias" del puente de diciembre. "Se está ralentizando el descenso, está cambiando la tendencia y los casos pueden subir de nuevo en los próximos días. No tengo una buena sensación", ha comentado.

Se ha referido especialmente a la situación en Aranda de Duero y Miranda de Ebro (Burgos), en Ponferrada (León) y Palencia, donde la subida de casos es clara.