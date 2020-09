Castilla y León destinará 3 millones de euros para que los padres puedan contratar a cuidadores si sus hijos son confinados

La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, ha anunciado dos nuevas medidas en materia de conciliación para cuidar a los menores de 12 años que tengan que ser confinados a causa del COVID-19, en los casos en los que los progenitores no puedan hacerse cargo de ellos por motivos laborales, ni cuenten con nadie que les pueda ayudar. Para su implantación la Junta de Castilla y León destinará 3 millones de euros. Las solicitudes serán gestionadas por los CEAS y permitirán a las familias que no superen los 35.000 euros de renta, contar con una persona de apoyo en el cuidado de sus hijos o familiar dependiente.

Las familias que por motivos laborales no puedan cuidar de los menores de 12 años cuando deba permanecer confinado si ha habido un positivo en su clase podrán disponer de un cheque para contratar a un cuidador. La tramitación de esta ayuda tendrá carácter urgente, se solicitará a través del CEAS y para su concesión solo será necesario la incorporación de un informe que recoja la existencia o no de la necesidad del apoyo. La fecha de inicio del contrato o de su ampliación, si ya existiera, deberá coincidir o ser posterior a la fecha de inicio del confinamiento del menor. Asimismo, entre la persona contratada y los beneficiarios de esta ayuda no podrá existir vínculo familiar de primer, segundo o tercer grado o relaciones asimilables a las familiares: tutores, guardadores, parejas de hecho. La cuantía de la ayuda a conceder no superará el importe proporcional al número de horas de contratación calculado sobre el importe del salario mínimo interprofesional más los gastos de los seguros sociales, correspondiente al periodo de confinamiento del menor.

Los requisitos para acceder a ella, incluyen que los padres o tutores no tengan derecho a otras medidas o ayudas públicas para esta finalidad y que la jornada educativa del menor confinado coincida con el horario laboral de los progenitores. Además, en caso de no ser familias monoparentales, los dos deberán tener obligaciones laborables incompatibles con la nueva situación generada de cuidado del menor. Una de las prerrogativas que se añade es que las familias no dispongan de otros apoyos familiares para el cuidado del menor, aunque la Junta no ha especificado qué pasará si los abuelos, normalmente más vulnerables por su edad, contarán como posibles cuidadores de los familiares.

Otro requisito es económico, por lo que no será una ayuda generalizada. Así, el nivel anual de rentas de la persona solicitante no deberá supere los 35.000 € anuales, referenciado al IRPF 2019. El límite de renta se reducirá al 50% en los casos de familias monoparentales. Durante la presentación de estas ayudas en materia de conciliación, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha anunciado que, en los próximos días, se tramitará un Decreto Ley para regular en el ámbito de los servicios sociales, estas medidas de carácter urgente para responder a dificultades económicas de las familias que precisen contratar cuidadores informales para atender a sus hijos menores de 12 años afectados por confinamientos escolares y otra para personas dependientes.

Ayudas por reducción de jornada y excedencia

La Junta de Castilla y León también ha reforzado la convocatoria de subvenciones por reducción de jornada laboral o excedencias, por un importe de dos millones de euros. De esta manera, se financian las subvenciones y excedencias que se hayan solicitado entre el 15 noviembre de 2018 y el 31 de agosto de 2020 e incluso este año, se ha incluido un supuesto específico para atender las reducciones o excedencias solicitadas por motivo de la Covid-19. Además, recientemente se ha modificado la convocatoria para ampliar el periodo de reducción o excedencia hasta el 30 de septiembre a la vista de la evolución de la pandemia (anteriormente solo era hasta el inicio del curso escolar). Estas ayudas se enmarcan dentro del Diálogo Social para apoyar a aquellas familias que repentinamente, en el contexto de la pandemia, han tenido que cuidar a menores de 12 años, personas dependientes o incluso a algún familiar enfermo.