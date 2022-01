Castilla y León envía un requerimiento previo a la vía judicial para exigir al Gobierno un reparto homogéneo de los fondos europeos

El el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el Gobierno autonómico ha enviado un "requerimiento" al Gobierno central, como paso previo a la vía judicial para que reconsidere el reparto "discrecional y sin consenso" de nuevo millones de euros de fondos europeos para políticas activas de empleo. Ese reparto llegado a cuatro comunidades y dejado fuera a trece.

No es la primera vez que se cuestiona el reparto. En octubre ya se remitió una carta a la vicepresidenta, Yolanda Díaz en la que se solicitaba la retirada e ese reparto por considerar que no se daba "trato homogéneo". La Junta apunto por la misma estrategia utilizada en la devolución del iva, y con la que finalmente los tribunales, después de que el Gobierno central no atendiese al requerimiento, dieron la razón al gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. La sentencia sirvió para el resto de autonomías que reclamaban la devolución del iva.

"Se da al Gobierno la oportunidad de rectificar sin ir a los tribunales", ha explicado. Sin embargo, el asunto ya ha llegado a los tribunales porque la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo.

