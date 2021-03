Castilla y León mantiene el veto a todas las actividades extraescolares salvo el deporte al aire libre tres meses antes de final de curso. Los alumnos de la comunidad llevan todo el curso escolar sin poder acudir a actividades extraescolares en los centros, aunque sí pueden acudir a actividades 'privadas', fuera de los colegios e institutos.

A partir de los próximos días, se permite retomar solo el deporte escolar al aire libre y con mascarilla obligatoria, en grupos de hasta 30 personas. Eso sí, debe ser un ejercicio que no implique un contacto intenso, como la lucha, el judo o el boxeo, que quedan fuera de las actividades permitidas, igual que con el resto del deporte no profesional.

Educación establece las normas del deporte escolar "que no impliquen un contacto físico continuado": un máximo de 30 alumnos para la práctica deportiva de forma simultánea. Exclusivamente, deberán desarrollarse al aire libre, con uso obligatorio de mascarilla. Además, el material deportivo de uso comunitario deberá ser desinfectado "de forma regular" y "en la medida de lo posible" se minimizará el uso de los vestuarios.

Castilla y León modifica el protocolo de prevención y organización de los colegios para "adecuar" algunos aspectos para el curso escolar 2020-2021, con el objetivo de "permitir el desarrollo de determinadas actividades de carácter deportivo". Además de las actividades extraescolares deportivas, aborda la educación deportiva dentro del horario escolar.

En el caso de Educación Física, Educación ya no pide "priorizar" el deporte individual que "permita conservar" la distancia de seguridad de 1,5 metros y permite las actividades deportivas de hasta 30 alumnos de forma simultánea, con mascarilla obligatoria y "exclusivamente al aire libre". "Debe recordarse a las familias que el día que haya educación física los alumnos deberán ir vestidos desde su casa con la ropa adecuada para así minimizar el uso de los vestuarios", mantiene Educación en la modificación del protocolo, en el que también pide desinfectar el material "de forma regular".

Dos meses y medio de actividades

Es una medida que llega "muy tarde", lamentan los progenitores y las empresas del sector, sobre todo porque las actividades extraescolares terminan el 31 de mayo. En el mejor de los casos, los alumnos tendrán dos meses y medio de deporte escolar en lugar de todo el curso académico. Pero este cambio solo afecta al deporte escolar, no se contempla la posibilidad de realizar otras actividades como idiomas, pintura o robótica dentro o fuera de las aulas.

Se permite el deporte escolar, pero los centros educativos o las asociaciones de padres y madres deben estar dispuestos a organizar las actividades con la burocracia correspondiente, y no todos pretenden hacerlo. "Seguramente sea muy complicado que organicen las actividades porque hay que realizar las inscripciones, etc.", comenta el presidente de la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Castilla y León (Confapacal), David Moya.

Los empresarios del sector del deporte escolar muestran la satisfacción por este cambio, aunque también lo ven "muy complicado". El portavoz de la Asociación de Servicios de Actividades Extraescolares de Castilla y León (Asaecyl), Víctor Gutiérrez, valora que la Junta de Castilla y León permita por lo menos el deporte escolar. "Además, han ampliado la actividad deportiva a 30 personas, cuando nosotros proponíamos un máximo de 15 personas", explica.

Castilla y León es una de las pocas comunidades (como Navarra) que ha suspendido todas las actividades extraescolares durante el curso 2020/2021. La mayoría de autonomías permite estas actividades, aunque se han implantado restricciones de aforo o se han prohibido durante los picos de las olas de la pandemia: cuando había una mayor incidencia del virus, se cerraban unas semanas hasta que bajara la curva.

El foco, en el próximo curso

Esta organización de empresarios lleva meses intentando que la Junta de Castilla y León autorice las actividades extraescolares con limitaciones acordes a la situación epidemiológica, para evitar todo un año 'en blanco'. "Vamos a ser el único sector que va a estar 18 meses cerrados: las actividades extraescolares y las agencias de viajes escolares", lamenta Gutiérrez, que pone el foco ya en el curso 2021/2022. "En tres o cuatro semanas nos reuniremos de nuevo y esperamos fijar un protocolo de máximos, pero ya para el curso que viene", agrega.

El pasado curso, antes de que se interrumpiera la presencialidad por la pandemia de COVID-19, unas 250 empresas daban servicio a unos 45.000 alumnos de todo Castilla y León, que ahora han tenido que optar por otras alternativas. "No entendemos por qué en los centros educativos no puede haber actividades extraescolares y sí en los ámbitos privados", lamenta el presidente de las ampas.

Esta medida, continúa, "favorece" a los que tienen más medios económicos o a los que hacen "un mayor esfuerzo económico" para que sus hijos acudan a deporte, idiomas o cualquier otra actividad. "Hay una infinidad de cosas que se pueden hacer, un abanico enorme. Si pagas, bien. Si no, no", reprocha David Moya.

El presidente de la Confederación de ampas defiende que las actividades extraescolares son "fundamentales" para la conciliación, la actividad física o los apoyos educativos que necesitan los alumnos. Empresarios y padres coinciden en que las actividades extraescolares no deportivas también tienen cabida, con restricciones o al aire libre. "Se podría plantear, a lo mejor, por qué no. Pero así no da lugar a la imaginación", lamenta Moya.