Castilla y León no aplicará el acuerdo del Interterritorial y rechaza el "autoritarismo" del Gobierno

Castilla y León no aplicará las medidas el acuerdo del Interterritorial y rechaza el "autoritarismo" del Ministerio de Sanidad. El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado tras el Consejo de Gobierno que no aplicarán el acuerdo porque no está publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Castilla y León se abstuvo ayer en el Consejo Interterritorial porque quería "buscar el consenso". "Intentamos generar ese consenso, pero eso no quiere decir que seamos sumisos. Nosotros no estamos dispuestos a tomar medidas restrictivas y esperamos no vernos obligados ni a un recurso ni a decir lo que públicamente no queremos decir", ha remarcado Igea, quien también se ha negado a tomar restricciones si consideran que que no son "necesarias".

Además, ha instado al Ministerio a no publicar el acuerdo porque entienden que "vulnera" las competencias de las comunidades autónomas porque ya no hay estado de alarma. "No puede saltarse la Ley de Cohesión. Si lo publica, lo que haríamos sería recurrir, pero nuestra intención es mantener nuestras medidas y nuestro semáforo acordado a principios de mayo", ha asegurado Igea.

El planteamiento acordado por mayoría en el Consejo Interterritorial -por mayoría y no por consenso- es cerrar los bares a la una de mañana -dejando de servir a las 0.00- y cerrar las discotecas a las 3.00 en nivel de alerta 1. El aforo permitido sería del 50% en el interior, ampliable al 60% en restaurantes y bares si hay buena ventilación; y en terrazas, del 100%. Con límite de 6 personas por mesa en interior y de 10 en exterior.

Según el semáforo aprobado por la Junta de Castilla y León tras el estado de alarma, en el nivel de alerta 1 las discotecas y salas de fiesta tienen un límite de 1/3. El consumo en hostelería podrá realizarse en barra, de pie o en mesa y no podrá superarse el 75% del aforo con una limitación máxima de ocupación por mesa o agrupación de mesas de 25 personas. En terrazas, no hay fijado un límite de aforo de las mesas y la ocupación máxima por mesa o agrupación de mesa está limitada a 25 personas. En las terrazas no se permite el consumo de pie, según el semáforo fijado por Castilla y León.

En la misma línea se ha pronunciado también el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

Pedimos a @sanidadgob que vuelva al consenso. En #CastillayLeón estamos en condiciones de garantizar la salud y seguir abriendo la economía. Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance, incluso los jurídicos, para defender los intereses de los castellanos y leoneses. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) 3 de junio de 2021

Acusa a la ministra de "utilizar" el Interterritorial "para tratar de imponer"

Igea ha cargado contra la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a quien ha acusado de "utilizar de manera reiterada" el Consejo Interterritorial "para tratar de imponer y no consensuar" unas normas "que no tienen mucho sentido" y que la gente "no va a entender" porque "la situación evoluciona positivamente". Castilla y León ha acordado este jueves bajar a toda la Comunidad a nivel 2 de alarma. También ha afeado que la ministra "utilice" el Interterritorial "para ejercer el autoritarismo y eludir las responsabilidades diciendo que las decisiones las toma otro".

El portavoz del gobierno autonómico ha apuntado que los acuerdos del Consejo Interterritorial deben alcanzarse por consenso y no por mayoría para aplicarlos en todo el territorio cuando no hay estado de alarma. "Se lo han recordado varios consejeros. No puede invadir las competencias de las comunidades autónomas si no hay estado de alarma", ha destacado Igea.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha tachado de "incomprensible" que el Gobierno suspenda el estado de alarma e "intente recuperar el mando único y la autoridad".