Castilla y León pondrá la vacuna el domingo de forma "testimonial" en una residencia de Palencia "por su especial situación epidemiológica" . Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de Sanidad, Verónica Casado, tras la reunión del Consejo de Gobierno. "Será un envío testimonial para decir: 'ya están aquí las vacunas'", ha señalado Casado, que espera conocer con exactitud cuántas vacunas recibirá la Comunidad y cuál será la secuencia esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud. "Esta tarde lo tendré más claro", ha insistido Casado.

La vacunación en el resto de centros sociosanitarios comenzará el martes 29 de diciembre porque está previsto recibir las dosis el lunes, cuando se irán remitiendo a las delegaciones territoriales de la Junta para poder distribuir la vacuna en las nueve provincias el martes.

La Junta calcula que en las 12 primeras semanas se pondrán 321.750 vacunas, unas 26.812 semanales. De esta forma, Sanidad espera vacunar a los ancianos, otras personas con discapacidad institucionalizadas y los trabajadores del sector sociosanitario y del sanitario de 'primera línea' en el primer trimestre de 2021. Está previsto que para entonces se hayan vacunado unas 160.800 personas, puesto que se necesitan dos dosis por persona que se aplicarán con un intervalo de 21 días.

Aunque todavía no tienen datos y todo lo que ha transmitido Casado es una "sensación" y una "intuición", la consejera cree que va a haber una "Muy buena respuesta" en las residencias y entre el personal que será vacunado. Casado se ha comprometido a hacer públicos todos los datos correspondientes a la vacunación, incluido si se registra algún efecto secundario importante en los pacientes. "Pondremos luz y taquígrafos a todas las cosas que vamos a ir haciendo".

"No deben llamar a los centros de salud para vacunarse ahora"

La consejera de Sanidad ha pedido a los ciudadanos que no se pongan en contacto con sus centros de salud ahora mismo porque en la primera fase solo se vacunará a las personas "más frágiles", las que están insitucionalizadas y el personal sanitario y sociosanitario. Además, ha destacado la importancia de que tener la vacuna puesta no permite incumplir el resto de medidas de prevención como la mascarilla o la distancia de seguridad. "A lo mejor nos vacunan, somos pacientes asintomáticos pero podemos ser nosotros los que transmitamos la enfermedad", ha barajado Casado.

"Sería bastante curioso que después de desear las vacunas no las utilicemos"

Verónica Casado, médica de Atención Primaria, ha pedido a la población que se vacune, puesto que estas dosis son "seguras y efectivas" y están "muy testadas". ""Sería bastante curioso que después de desear las vacunas no las utilicemos", ha planteado. La consejera ha prometido que ella se vacunará cuando entre en ese grupo y ha subrayado la importancia que han tenido en la historia las vacunas. "No hay tratamiento, no hay un medicamente que lo cure, mata, altamente contagiosa. La única forma de frenar es la vacuna. La vacuna ha cambiado el panorama sanitario a nivel mundial, ha erradicado enfermedades. Tendremos que hacer todo lo posible para poner freno a esa pandemia que tantísimo daño nos ha hecho", ha aseverado.