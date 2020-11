Castilla y León prorroga el cierre perimetral y la suspensión de la actividad hostelera y de los gimnasios durante otros 14 días

El vicepresidente, consejero y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha anunciado este jueves la prórroga del cierre perimetral de Castilla y León hasta el próximo 3 de diciembre, así como la suspensión de la actividad hostelera durante otros 14 días, dada la situación epidemiológica de la Comunidad.

A partir de la próxima semana, ha precisado Igea, el Gobierno autonómico iniciará un "diálogo responsable" responsable con el sector hostelero, de las superficies comerciales y de los centros deportivos, que tampoco retoman la actividad. El objetivo es "plantear un escenario futuro para relajar las medidas" una vez que se supere el nivel 4 actual. El vicepresidente ha destacado que es es "importante" abrir el diálogo para dar certidumbre a los afectados así como prever cómo se va a afrontar la relajación de las restricciones cuando sea el momento.

Igea ha vuelto a insistir en la necesidad de poner en marcha un "plan de choque nacional" que incluya ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia y así lo ha reiterado el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en una nueva misiva al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En ella explica que el Gobierno central debería asumir el 50% , la Junta el 35 y las entidades locales el 15%.

Además, el vicepresidente ha rechazado la idea, por el momento, de que los restaurantes y bares abran si hacen test de antígenos a sus clientes, como está ocurriendo en algunos establecimientos de Andalucía. Francisco Igea ha explicado que la idea de que las farmacias hagan test de antígenos no se ha tomado aún por los requisitos que se exigen: desde circuitos de entrada y salida de covid y no covid, hasta un sistema de registro y notificación de casos, a personal experto en la toma de muestras nasofaríngeas, que requieren cierta técnica. "Si no va a ser fácil en las farmacias, mucho peor parece para los restaurantes", ha comentado.

Todas las provincias menos Segovia, con una tasa por encima de los 500 casos

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha explicado que la Comunidad experimenta una "tendencia discreta" a la estabilización de los positivos y que "parece" que se ha llegado a la meseta. La Junta ha notificado este jueves 1866 nuevos casos. Según Casado, todas las provincias de Castilla y León presentan una tasa por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, a excepción de Segovia, que se mantiene por debajo. Sin embargo, en esta provincia la tendencia de casos es creciente.