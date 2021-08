Los conductores de autobuses de Valladolid desconvocan la huelga de septiembre. El pasado 4 de agosto, el presidente del Comité de Empresa de Auvasa, la empresa municipal de transportes acordó retirar la propuesta de paros indefinidos previstos a partir del mes de septiembre próximo, que fueron acordados el 2 de junio de 2021 junto con los llevados a cabo del 14 al 18 de junio y del 21 al 24.

Los trabajadores convocaron los paros después de que una convocatoria de empleo de conductores que eliminó la bolsa anterior, lo que podía perjudicar a 18 de ellos. De esos 18, los quince aspirantes que se han presentado, han aprobado. A la convocatoria para generar una bolsa de 116 conductores finalmente se han presentado 249 aspirantes. 221 han aprobado y veintiocho han suspendido. De los dieciocho interinos afectados han superado las pruebas los quince que se han presentado.

El Tribunal de Selección de la convocatoria para la contratación de hasta 116 conductores/as perceptores/as en lista de reserva de AUVASA tiene previsto publicar en los próximos días, una vez finalizado el plazo conferido para interponer alegaciones, el listado definitivo de aspirantes que integrarán la citada bolsa para los próximos tres años.

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, Desde la convocatoria de los paros y concentraciones el 2 de junio pasado, la Dirección de la Empresa y el Comité de Huelga han mantenido varias reuniones como consecuencia del deber de negociar, en las que la empresa trasladó en todo momento a dicho comité su disposición a negociar alternativas que evitasen la huelga convocada, remitiendo todo tipo de información y documentación interesada por el Comité de Huelga.

Los planteamientos de la parte social se demostraron en todo momento contrarios a la legalidad motivo por el cual sus propuestas no eran sostenibles, así que sus planteamientos no pudieron ser aceptados ya que ponían en riesgo la prestación del servicio de transporte público. El sindicato CTA en nombre del Comité de Empresa, sin el apoyo de CSIF y tras que se presentaran al examen los trabajadores interinos afectados, presentó el 9 de julio una impugnación a la convocatoria de conductores de AUVASA mediante una denuncia por afección a derechos fundamentales. El juzgado desestimó la denuncia no procediendo al trámite de la misma.