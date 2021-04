La Consejera de Familia de Castilla y León asegura que Pablo Iglesias y Salvador Illa deberían comparecer en la comisión de investigación de las residencias

La consejera de Familia de Castilla y León, Isabel Blanco (PP), ha asegurado hoy que no le preocupa la comisión de investigación solicitada por el PSOE y el resto de la oposición para aclarar qué ocurrió en las residencias de ancianos durante el pico de la pandemia, pero que, en cualquier caso, tanto el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, como el exministro de Sanidad, Salvador Illa deberían comparecer.

"He comparecido dos veces en las Cortes para explicar lo que pasó. En septiembre presentamos un informe dando todos los datos y todas las explicaciones sobre lo que pasó y volveremos a comparecer todas las veces que nos lo pidan", ha comentado la consejera. Blanco, efectivamente presentó un informe, pero apenas aportaba datos sobre la cuestión más sensible: a cuántos ancianos de las residencias se trasladó a los hospitales en el pico de la pandemia. Entre últimos de marzo y mediados de abril, tanto la Gerencia de Sanidad como la de Servicios Sociales firmaron protocolos que acordaban "no derivar" a los ancianos infectados de COVID-19, y se indicaba que se les tratase en las propias residencias. El informe sólo aportada datos desde el 4 de abril y precisa que "el sistema de información COVID19 en residencias incorporó el dato sobre hospitalizados el 4 de abril", pero no se explica por qué. Desde esa fecha, en la que se parte de 241 hospitalizados, hasta el 21, se derivó a 742 ancianos, el tope, y con posterioridad la cifra bajó en paralelo a la reducción de la incidencia de la pandemia. Hasta el 30 de septiembre, murieron 2.707 ancianos con COVID o sospechas de padecer la infección.

Blanco se ha referido a las declaraciones que realizaron ayer el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, y la procuradora de Podemos, Laura Domínguez. "Dijeron que las cosas habían cambiado desde octubre de 2020 -cuando se solicitó esta comisión y PP y Ciudadanos la bloquearon porque tenían la mayoría absoluta-, es verdad las cosas han cambiado. En el Parlamento Catalán se abrió una comisión de investigación y se citó a Illa y a Iglesias, y no fueron porque eran miembros del Gobierno en ese momento. Pero ya no lo son, así que tendrán que comparecer en esta comisión. Había un estado de alarma y un mando único que dictaba las órdenes y las resoluciones que acatábamos y cumplíamos, los que dictaban las órdenes eran ellos", ha insistido. Blanco en ningún momento ha justificado porque los protocolos que prohibían trasladar ancianos de las residencias a los hospitales no hacían referencia a ninguna orden del Gobierno central.

"Ahí tuvimos responsabilidades todos"

Sí que ha recordado que el 28 de marzo de 2020, cuando se estaba en "la peor situación, sin personal en las residencias", el entonces ministro de Sanidad, firmó "una orden que decía que los liberados sindicales debían incorporarse y el 2 de abril, en una nueva orden, dice que la incorporación es voluntaria". "Esto no lo firma Igea o las consejeras, esto lo hace el señor Illa", ha subrayado Blanco.

"Iglesias asumió la responsabilidad en las residencias, lo dijo hace 3 días, y afirmó que indicó qué residencias había que desinfectar en Castilla y León, y eso tendrá que explicarlo, porque reconoce que daba las indicaciones", ha apuntado la consejera.

Isabel Blanco también ha señalado que "su Ministerio" tiene centros de su titularidad en Castilla y León, y que Iglesias tendrá que explicar "por qué unos centros estuvieron afectados" por el COVID-19 y otros no. "No se trata de embarrar o ensuciar, se trata de saber qué pasó, y ahí tuvimos responsabilidades todos: Illa, Iglesias, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los propios centros residenciales, y todos vamos a comparecer", ha zanjado.