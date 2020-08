La consejera de Sanidad de Castilla y León advierte que las bolsas de empleo de los sanitarios están "agotadas"

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, advierte que las bolsas de empleo de los sanitarios están "agotadas" después de haber contratado a 2.847 profesionales más en los últimos meses, que se suman a la plantilla estructural del sistema sanitario. Además, la consejera se ha dirigido a aquellos que están a punto de terminar sus contratos para anunciar que serán prorrogrados.

Este incremento de la plantilla supone un 8,4% más: un 2,3% más médicos, un 11,7% más enfermeros, un 16,3% más de auxiliares de enfermería (TCAE), un 13,3% más del equipo de celadores y un 2,88% más de otras categorías. La consejera ha destacado -durante la rueda de prensa de este lunes- la dificultad que hay para contratar más personal, puesto que se tardan unos 10 años en formar médicos y algo menos en el caso de los enfermeros.

A corto plazo, la consejera de Sanidad ha apostado por la reorganización de los recursos humanos, "porque la intención es contratar más, pero no es posible porque no se cuenta con profesionales". Casado ha alertado de los peligros de no atajar este déficit de profesionales sanitarios: "Podríamos vernos obligados a cerrar Puntos de Atención Continuada o incluso centros de salud o consultorios".

También ha mencionado que se está analizando con Atención Primaria cómo "descargar actividades burocráticas o clínicas" que puedan realizar el personal administrativo o los técnicos de auxiliar de enfermería, respectivamente.

Por este motivo, Casado ha puesto el foco en garantizar, a largo plazo, que haya suficientes estudiantes en las universidades y más plazas para MIR y EIR, principalmente en las especializaciones más "precarias" y una "estabilización" en aquellas especializaciones de las que hay "superávit".

Casado ha reconocido que el sistema sanitario está "en mejor situación" respecto a los equipos de protección, equipos o respiradores, pero "nuestra fuerza motora" es el equipo de profesionales sanitarios.

Enfermeros en los centros escolares

Verónica Casado ha descartado que algunos enfermeros se encarguen de la atención sanitaria en los centros escolares. "El 100% de las enfermeras las necesitamos en Sanidad y más", ha indicado la titular de Sanidad, que no ha adelantado nada más sobre cómo será el curso escolar 2020-2021. Eso sí, cuando sea necesario y los centros necesiten pruebas de detección molecular (PCR), estas las realizará el sistema sanitario.

La consejera de Sanidad ha abogado por actuaciones "consensuadas" por todas las autonomías y por hacer test masivos con criterios conjuntos y "coordinados". Casado ha apostado por una "estrategia global" que encuentre "el equilibrio" entre muchos derechos como la Educación o la Sanidad. "Ese equilibrio tiene que ser consensuado para poner las medidas más relevantes para poner en marcha en toda España", ha subrayado.