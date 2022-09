Jason Derulo tocará por primera vez su último tema en el concierto de las Fiestas de Valladolid

El cantante estadounidense Jason Derulo ha anunciado que tocará por primera vez su último tema en el concierto de esta noche en las Fiestas de Valladolid, que será de acceso gratuito. En una rueda de prensa, el artista ha asegurado que el espectáculo será “exactamente igual” que cualquiera de sus shows que son de pago y que se pueden disfrutar en festivales y estadios.

“¿Te lo imaginas, que dijera: 'No, es un espectáculo gratis, voy a hacer un espectáculo totalmente distinto, sin bailarines? No, va a ser igual, la experiencia entera. Van a participar algunos de los mejores bailarines y músicos en el mundo”, ha prometido Derulo, que ha considerado “un honor” tocar en la plaza Mayor de Valladolid. “No sé cómo me voy a sentir. Solo estar aquí invitado... es muy guay tocar en un sitio tan lejos de donde yo vengo”, ha manifestado.

Derulo también ha recordado que el mundo de la música lleva dos años parado debido a la pandemia y ha agradecido poder volver a tocar de nuevo. “A mí me sacó del escenario, donde más disfruto, y eso me ha hecho reflexionar sobre las bendiciones que recibimos cada día y de las que no somos conscientes muchas veces. Ahora siento que nos ilumina una nueva luz”, ha apuntado

Preguntado por el excesivo uso de vuelos privados entre deportistas y artistas, Derulo ha explicado que él ha volado en vuelo comercial, pero no se ha mostrado partidario de “señalar a nadie con el dedo”, sino de “mirarse en el espejo”.

“Creo que todos tenemos que ser más cuidadosos respecto al cambio climático, no solo deportistas o políticos. Empieza con la persona en el espejo, lo que cada uno hace: ¿reciclamos, ahorramos agua? Eso es lo que importa. Yo intento vivir mi vida de determinada manera. He venido en avión y no era uno privado, aunque también viajo en privado cuando es absolutamente necesario. Es fácil señalar y decir 'esto está mal, esto está mal'. Pero no entiendes lo que significa a veces volar en un vuelo comercial, no es lo más favorable a la situación de todo el mundo”, ha expuesto.

El concierto de Jason Derulo empezará este jueves 8 de septiembre a las 23 horas en la plaza Mayor de Valladolid, que tiene un aforo de 30.000 personas y que se controlará por motivos de seguridad. El de Derulo es el concierto más caro de las Fiestas de Valladolid, con un contrato de 330.000 euros (IVA incluido). A primera hora de la mañana ya había algunas personas sentadas en la plaza para garantizarse estar en la primera línea del concierto, al que han venido incluso desde Málaga.