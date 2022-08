El alcalde de Valladolid defiende los 330.000 euros de caché de Jason Derulo: “Tenemos las mejores fiestas de España”

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha justificado este martes los 330.000 euros de caché de Jason Derulo en las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que se celebran entre el 2 y el 11 de septiembre. “Tenemos las mejores fiestas de España”, ha defendido en varias ocasiones el regidor, cuyo equipo de gobierno tendrá el mayor presupuesto festivo de la historia: 1,3 millones de euros, frente a los 1.035.000 euros que se invirtieron en 2019.

Los conciertos de la plaza Mayor tendrán también el mayor presupuesto de su historia: 800.000 euros en conciertos gratuitos para los vallisoletanos y turistas que quieran ver a artistas como Edurne, Ska-p, Don Patricio o Jason Derulo. “Sé que a alguno le molestará, pero el programa de conciertos no creo que nadie pueda encontrarlo en España ni fuera de España. No he encontrado ningún sitio que lo supere”, ha aseverado el alcalde vallisoletano, que solo ha colocado al mismo nivel que a Valladolid a las fiestas de Vigo o Coruña. Y aún así, ha recordado que en las fiestas de Vigo hay conciertos con entrada mixta (libre y de pago), mientras que en Valladolid el acceso es gratuito.

Puente ha apuntado que este año las bandas locales tendrán más presencia que las ajenas a la ciudad, porque muchos artistas locales serán teloneros en los conciertos de la plaza Mayor: de las 25 actuaciones, 14 serán de grupos de Valladolid, con artistas como Andrea Garcy, Siloé, Happening y Ani Queen, entre otros.

Sin embargo, el caché de Derulo ha levantado polémica. La productora del artista estadounidense cobrará 276.000 euros (sin impuestos, con el IVA son 333.000 euros), lo que supone el 40% de todo el presupuesto de conciertos de la plaza Mayor.

“Nunca hemos tenido un artista de este nivel, artístico y de popularidad, y en el momento en el que está. Tiene 55 millones de seguidores en TikTok, 8 millones en Instagram y tres millones en Twitter. Viene del Rock in Río en Brasil, viene a Valladolid y se va a Virginia a llenar un estadio”, ha explicado el regidor socialista, que ha destacado que el trabajo de los últimos años por internacionalizar el cartel (con John Newman, Franz Ferdinand y Gloria Gaynor, entre otros) ha conseguido que la ciudad sea “atractiva para muchos artistas del mundo”.

También ha animado a los periodistas a preguntar a la organización del Starlight Festival de Marbella cuánto han pagado a Derulo, porque —según él— el festival ha abonado más dinero. Puente ha destacado que la plaza Mayor va “al límite” de lo que Valladolid puede ofrecer de forma gratuita y espera, además, que haya fans que pernocten frente al escenario.

“Bruno Mars tiene un caché de dos millones de euros. Podríamos ofrecerlo, pero no sé si vendría a tocar gratis y puede haber un problema de orden público. ¿Hay artistas que tienen más caché y podríamos traer y que accedan a venir? Sí, ¿pero cuánta gente se nos va a quedar fuera de la plaza? Por eso no podríamos traer artistas mucho más caros”, ha justificado.

Los artistas que tocarán en la plaza Mayor son los siguientes y tienen el siguiente caché (sin impuestos):

2 de septiembre: Edurne (23.000 euros)

3 de septiembre: Cariño y Amaia (60.000 euros)

4 de septiembre: Marta Sánchez (35.000 euros)

5 de septiembre: Miguel Poveda (61.500 euros)

6 de septiembre: Carlos Sadness (28.000 euros)

7 de septiembre: Don Patricio (30.000 euros)

8 de septiembre: Jason Derulo (276.000 euros)

9 de septiembre: La Regadera y Ska-p (126.000 euros)

10 de septiembre: The Hives (80.000 euros)

11 de septiembre: Mocedades (el dato no está publicado en el portal de Contratación Pública)

Fuegos artificiales, ocho días

Además, se gastarán 50.000 euros más en los fuegos artificiales, que se organizarán ocho días en vez de cinco o seis como pasaba hace años. La Feria de las casas regionales, que se sitúa en el aparcamiento del estadio José Zorrilla, contará por primera vez con una carpa de 6.4000 metros cuadrados para garantizar la sombra y protección en caso de lluvia. En Moreras también habrá conciertos de bandas de rock como Reincidentes, Tropa do Carallo y los moldavos Infected Rain, con actuaciones también de Djs, reggae y hip hop.