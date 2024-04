Los ganaderos aseguran que la Junta “no cuenta con dosis suficientes” contra la lengua azul a pesar de exigir la vacunación

La Asociación de Ganaderos '19 de Abril' ha denunciado que la Consejería de Agricultura no está proporcionando vacunas contra la lengua azul que permita garantizar el movimiento de ganado, precisamente cuando este martes finaliza el periodo estacionalmente libre de vectores de dicha enfermedad.

Y es que, con carácter general, para cualquier movimiento con destino tanto a vida como a sacrificio que tenga como origen la zona restringida debe cumplir lo establecido en el Reglamento 1251/2020: proceder de explotaciones vacunadas, animales objeto de movimiento vacunados y vehículos desinfectados.

Pese a ello, el referido colectivo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, apunta que la Consejería de Agricultura parece que no tenía previsto el fin de este período y no dispone de vacuna suficiente para que los veterinarios libres puedan vacunar con normalidad.

“La facilitan a cuenta gotas. Es totalmente inadmisible exigir al ganadero cumplir con la pauta de vacunación para poder mover mientras la Consejería, que es quien debe facilitar la vacuna, no cuente con dosis suficientes”, critica '19 de Abril'.

La aplicación de la vacuna dejó de realizarse a través de los servicios veterinarios oficiales (empresa EULEN) desde el pasado 1 de enero, pero, según insiste el colectivo ganadero, corresponde a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural poner a disposición de los veterinarios en ejercicio libre de la profesión las dosis vacunales que sean necesarias para su aplicación.

“Si la Administración no dispone de vacuna suficiente ¿qué va a pasar?, ¿tendremos los ganaderos que costearla por nuestra cuenta si queremos mover animales de vida, ir a sacrificio o simplemente no mover por no poder cumplir con la pauta de vacunación?”, se preguntan.

“Los ganaderos no podemos ser los perjudicados de la falta de previsión de la Consejería. Si no cuenta con vacuna suficiente, debe tomar con carácter urgente alguna medida y excepción, como por ejemplo el movimiento a sacrificio, hasta que la situación se normalice”, concluyen.