Los hosteleros de Castilla y León exigen ayudas ante el cierre y una reapertura segura que garantice la campaña de Navidad

La Confederación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla y León acepta el cierre de la hostelería en la Comunidad "como no podría ser de otra manera", pero pide un plan de ayudas económicas necesarias para la subsistencia de los negocios. La patronal exige, además, que lleguen de una forma "rápida, sencilla y concreta" para que los empresarios puedan disponer de ellas en el más corto intervalo de tiempo. "Las ayudas deben de ser inminentes para no dejar a nadie atrás", exponen en un comunicado. Los hosteleros mantienen la concentración convocada en Valladolid para este jueves frente a las Cortes.

Tras la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la que se ha oficializado el cierre de la hostelería en la Comunidad Autónoma desde las 00.00 del próximo viernes 6 de noviembre y durante 14 días, los empresarios de hostelería reclaman que el plan sirva para paliar los perjuicios que esta situación puede causar a nuestros negocios, aseguran desde la confederación que agrupa a los cerca de 30.000 establecimientos hosteleros castellanos y leoneses.

Los hosteleros entienden que la salud es lo primero y que se deben de agotar todas las vías para controlar la pandemia de COVID, pero alertan de que el cierre de los locales afectará a más de 120.000 familias de una forma directa, sin contar los empleos indirectos que generan en los sectores de alimentación y distribución. Cuando los contagios vuelvan a controlarse, el sector reclama no volver a caer en errores del pasado, por lo que demandan que la reapertura sea "paulatina y segura", que no vuelva a poner en riesgo la viabilidad de los establecimientos, con el objetivo de salvar aunque sea en parte, la campaña de Navidad, "único salvavidas" en este 2020. "La hostelería no es el problema. Es parte de la solución".