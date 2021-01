Igea dice que no se puede controlar la vacunación fraudulenta: "no vamos a ir con la Benemérita a pedir huellas dactilares"

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha descartado establecer controles internos en Sanidad para evitar la vacunación fraudulenta. "No sé exactamente cuál es la propuesta ¿que vayamos con un policía que identifique, que le tome la huella, le tome el carné?", ha respondido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno este jueves. "Cuando hay delito la culpa es del delincuente. Hemos hecho un plan de vacunación en el cual son las residencias las que tienen que aportar unos datos de quienes son sus trabajadores, y el que cometa un delito se atendrá a las consecuencias, pero hombre, no vamos a ir a coger la huella dactilar a todas las personas que vayamos a vacunar, esto no tiene mucho sentido", ha ironizado.

Igea ha precisado que "se presupone que la inmensa mayoría de la gente es honesta" y que hace su trabajo. "Si alguien comete el error de cometer un delito por saltarse el protocolo se atendrá a las consecuencias. No vamos a ir con un miembro de la Benemérita a comprobar la huella digital de quienes vayamos a vacunar", ha dicho. Poco después ha matizado que se trata de pocos casos y que los han conocido "por la prensa".

De este modo, el Gobierno autonómico continuará actuando como hasta ahora, a pesar de que ya se ha comprobado que hay listados en los que se cuelan personas que no corresponden a los grupos prioritarios en esta fase de la vacunación.