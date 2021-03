Igea niega amenazas a las cofradías de Valladolid para evitar actos religiosos y acusa al PSOE de estar "instalado en la calumnia"

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha negado este miércoles cualquier tipo de llamada amenazante a las cofradías de Valladolid para evitar actos religiosos. También ha acusado al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, de estar "instalado en la calumnia" y no ha descartado tomar "medidas" si el PSOE no deja "de instalarse en la calumnia".

Así ha respondido Francisco Igea ante las declaraciones del regidor vallisoletano, que ha asegurado que había "inquina" por parte de la Junta de Castilla y León. Puente también ha indicado algunas de las cofradías recibió "presiones" y llamadas "en tono amenazante", algo que ha rechazado el portavoz de la Junta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este miércoles.

"Ninguna [cofradía] puede decir semejante cosa. No ha habido ninguna amenaza. Lo decimos cuando es el 8-M, el fútbol, el baloncesto, la petanca, los juegos de chapas... No tenemos especial predisposición por ninguna cosa", ha aseverado Francisco Igea, quien ha destacado que el objetivo es "evitar el contacto social y acumulación de multitudes".

Igea ha asegurado que la Junta ha mantenido reuniones con todas las juntas de cofradías de las provincias y ha insistido en que "en ningún caso" se han producido amenazas para que no celebren actos procesionales o que supongan una congregación de fieles. También ha asegurado que él no ha tenido "conversación telefónica alguna" con las cofradías.

En varias ocasiones, Francisco Igea ha asegurado que esta situación y las limitaciones en grandes afluencias de personas las "entiende casi todo el mundo a excepción del alcalde de Valladolid". "Le conozco bien y entiendo que [Puente] no lo entienda. Que el alcalde no lo entienda es lo normal", ha señalado Igea, quien ha insistido en la importancia de que no haya actos, procesiones, aglomeraciones... contactos con no convivientes "que pueden producir episodios de transmisión".

También ha contrapuesto las diferencias que tiene con el alcalde vallisoletano, frente a la relación que tiene Igea con el alcalde de Burgos -también socialista-, Daniel de la Rosa. "Es de agradecer encontrarse alcaldes preocupados por la salud de su población. La inmensa mayoría de los alcaldes se han mostrado preocupados por la salud-a quién le preocupa la salud y a quién otras cosas", ha remarcado Igea, quien ha considerado "un lujo" que Castilla y León tenga alcaldes "como el de Burgos".