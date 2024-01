Mañueco respalda a Rajoy sobre la Operación Cataluña: “Yo estoy con el presidente, con lo que diga y manifieste”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado hoy miércoles su total confianza en el ex presidente Mariano Rajoy tras las últimas informaciones sobre la actuación del Gobierno del PP en la llamada 'operación Cataluña': “En cualquier caso y ante la duda yo estoy con el presidente Rajoy, con lo que el diga y con lo que el manifieste”.

En una rueda de prensa tras entrevistarse con la ministra de Educación, Pilar Alegría, Mañueco se ha referido así a la investigación periodística de elDiario.es y La Vanguardia que señala a que el Gobierno de Rajoy utilizó a la cúpula de la Policía para investigar al margen de la ley a partidos independentistas y orquestar campañas contra el procés.

En su opinión, lo que se está intentando es “reabrir un asunto que estaba claro, en cualquier caso y ante la duda yo estoy con el presidente Rajoy, con lo que él diga y con lo que él manifieste”.

Sobre lo que sí quiso extenderse más el presidente autonómico fue sobre la propuesta de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de llevar la legalidad de Bildu al Tribunal Supremo, ya que ha insistido en “el rechazo que produce a la inmensa mayoría de los españoles, no solo este partido, sus planteamientos, y que haya personas condenadas por terrorismo en sus listas”. Sin embargo, el Tribunal Supremo “siempre” es el que determina y analiza si una formación es legal, tal y como viene recogido en la ley de partidos, “por lo tanto que actúe la justicia”.

Mañueco ha reiterado, por último, sus críticas a la ley de amnistía y los acuerdos de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes, ya que en su opinión es una “situación profundamente injusta y que ataca a la desigualdad de todos los españoles ante la ley”. “El gobierno de Sánchez está maniatado por Puigdemont y eso a mi me parece que no es bueno para el gobierno, por supuesto, y sobre todo, lo que más me preocupa es que esto no es bueno para España”, señaló.

La investigación de elDiario.es y La Vanguardia demuestra que durante el Gobierno de Mariano Rajoy se investigó al margen de la ley y orquestó campañas contra los partidos independentistas durante al menos cinco años, entre 2012 y 2016, a través de diferentes cuerpos policiales, sirviéndose de los dosieres con acusaciones falsas que elaboraba un grupo de mandos policiales corruptos, pero también con información confidencial que suministraban otros ministerios, entre ellos el de Hacienda. Información que luego se replicaba en medios afines.

La última revelación de la investigación de elDiario.es señala que la policía política remitió al Gobierno de Rajoy 34 investigaciones a cargos catalanes y a sus familias en año y medio repletos de falsedades e insidias para vincularlos con corrupción.