Los negacionistas se organizan para grabar en los hospitales en un intento de desmentir la tercera ola y el colapso sanitario

"Tenemos que encontrar la UCI, tío". Es la voz de una chica que recorre un hospital catalán mientras graba imágenes de unas urgencias semivacías. La joven llega a preguntar a un trabajador si hay muchos enfermos de COVID. "Estamos colapsados sí. ¿Por qué lo preguntas?". Ella le dice que ha visto estadísticas en la tele y que prefiere informarse allí. A continuación asegura que el trabajador le ha recomendado que no se fíe mucho de la tele. Esa frase, que no se oye, le vale para justificar su teoría: que se está produciendo "un genocidio". Es el primer vídeo que aparece en un canal de Telegram que recibe ese tipo de material. Se creó el 14 de enero, cuando el repunte del COVID-19 en España era un hecho y algunas autonomías endurecían sus restricciones mientras los positivos no paraban de subir.

La información publicada por elDiario.es sobre el negacionista que llegó a pasear y grabar en zonas prohibidas del hospital de Miranda de Ebro (Burgos) no es un hecho aislado, hay decenas. El canal tiene más de 9.000 suscriptores y una treintena de mensajes anclados con instrucciones, incluido cómo pueden participar los sanitarios, a quienes llaman "pseudosanitarios".

En un vídeo más, la misma chica que graba en el hospital de Barcelona, sigue paseando con otro joven. Ambos se dirigen a los sanitarios para que cuenten "la verdad". Según los jóvenes "no hay ninguna pandemia" porque el hospital debería "estar lleno de cadáveres". "Como no contéis la verdad, vais a vivir esto mismo a saco", indica el chico. Más gente, dice, irá a los hospitales a grabar. "¿No te lo puedes creer? Pues acostúmbrate, porque dentro de poco tendréis que dar explicaciones de lo que estáis haciendo", advierte. En su discurso habla de "golpe de estado", de "genocidio" y de dar explicaciones "ante un juez" por ser "cómplices de lo que está pasando". Finalmente los sanitarios les piden que salgan del hospital.

"No hay cadáveres, no hay colapso"

Los vídeos, y son muchos –de hospitales de Extremadura, de la Comunidad Valenciana, de Madrid, de Andalucía, Galicia o de Castilla y León–, son prácticamente réplicas unos de otros. La mayoría muestran salas de espera con pocas personas, pero algunos llegan a cuestionar a los sanitarios, afirmando ante ellos que como no hay gente y no hay "cadáveres" no hay ni pandemia ni colapso.

Entre los mensajes anclados, uno da la oportunidad de que los "pseudosanitarios" desmientan lo que ellos pretenden demostrar pero, eso sí, antes les explican qué es el colapso sanitario y les piden respeto. "Si eres pseudosanitario y crees que los hospitales están saturados, aporta un vídeo y tus alegaciones de forma respetuosa. Debes saber que estar saturado por falta de personal o de medios no es un colapso sanitario que justifique la paralización de un país. España es un país con 48 millones de habitantes y hay 9.000 camas de UCI para toda España", advierten. El mensaje continúa con la afirmación de que "se está cerrando un país" porque "hay hospitales con 20 personas en una planta". Según los negacionistas todo es una farsa en la que mueren "miles de personas" pero no por COVID-19. "Miles de familias se están quedando sin poder comer porque se sigue un discurso de colapso por enfermos, cuando como mucho hay falta de medios. No vamos a permitir que se siga con una farsa que está matando a miles de personas, por hambre, desesperación y llevándolas al suicidio, porque los sanitarios cómplices no quieren trabajar".

Los vídeos se suceden en el canal, que abre a horas determinadas y sigue pidiendo pruebas de la "farsa" a sus "guerreros".