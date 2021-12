El nuevo consejero de Sanidad quiere que los castellanos y leoneses "sean dueños de su vida" y rechaza tomar más medidas

El nuevo consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha asegurado este martes, en su primera rueda de prensa tras un Consejo de Gobierno extraordinario, que quiere "que los castellanos y leoneses sean dueños de su vida", por lo que no apuesta por otras medidas restrictivas más allá de lo que él ha denominado "tres grandes ejes": ejes, la vacunación, el rastreo y los cribados y el uso de mascarilla en espacios abiertos y cerrados.

De este modo, Vázquez, ha obviado las propuestas del Comité de Expertos que aparecen en el acta de la reunión del pasado 17 de diciembre y que ha sido adelantada por elDiario.es. En ese acta se refleja la necesidad de cerrar las barras de los bares, limitar el ocio nocturno con cierre a la una de la madrugada, limitar las visitas en los centros hospitalarios, sectorizar salas de espera en centros de salud y hospitales para evitar contacto entre sospechosos de ser positivos en COVID...nada de eso parece convencer al flamante consejero, médico de profesión que apuesta ahora por la filosofía de que los ciudadanos gobiernen sus vidas como herramienta contra la pandemia.

La falta de concreción de Vázquez, a pesar de la insistencia de los periodistas, está basada en "lo que se decida" en la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará en la tarde del miércoles. El Gobierno de Castilla y León ha pasado del "dejen que cada Comunidad decida en función de sus datos e indicadores" a "hagamos todos lo mismo". Pero, a pesar de que se inclina por tomar decisiones "en común", no tiene claro si aplicaría medidas a la hostelería y ha comentado que no todas las propuestas de los expertos le agradan. "Unas sí y otras no", ha musitado, aunque su opinión "no es cerrada". Respecto a las Comunidades que sí están actuando sin esperar a la Conferencia de presidentes, como Cataluña, Vázquez no ha dudado: En Cataluña es mucho peor, oiga es diferente", y ha negado seguir la estrategia Ayuso, cuyo modelo dice no conocer.

Un Consejo sin contenido y una rueda de prensa con argumentario

En realidad, este primer Consejo tras la ruptura con el socio de la coalición, Ciudadanos, ha tenido escaso contenido. El nuevo portavoz, el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, comentaba al comenzar la rueda de prensa que el consejo no había sido de tipo "decisorio", pero tampoco precisó de qué tipo exacto había sido o qué objetivo tenía, más allá de una rueda de prensa. "La única decisión formal es el nombramiento del gerente del Sacyl, después de que Manuel Mitadiel (Ciudadanos), renunciase a su puesto. Lo sustituye Jesús García Cruces.", anunció. Además se ha confirmado la continuidad de los nueve delegados territoriales, incluidos los de Ciudadanos, "que continúan con sus trabajos y tareas".

Pero además, el portavoz ha colado un pequeño mitin. "El presidente nos insta a no parar la Junta por el procedimiento electoral. Continuamos con un gobierno eficaz, con experiencia y centrado en las personas de Castilla y León. Trabajamos en 10 líneas fundamentales: la cuestión sanitaria y lucha contra la pandemia, la recuperación económica y del empleo, el proyecto de presupuestos, que se prorrogarán este jueves mediante decreto, la gestión de los fondos europeos y en especial los Next Generation, la garantía de los servicios públicos y protección social de las personas, el proceso de negociación de la PAC, el compromiso con el mundo rural, la financiación autonómica, la transparencia y buen gobierno y consolidar la idea de comunidad abierta". Ha leído Fernández Carriedo. Es decir, el mismo argumentario que repetía hace un año.

Eso sí, el consejero de Economía sí cambia de idea respecto a los Presupuestos. En su presentación era tremendamente importante aprobarlos para gestionar los fondos europeos para la recuperación, y un mes después, con el fracaso de las negociaciones que obliga a prorrogar el del año pasado, "los fondos se pueden gestionar igual".