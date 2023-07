La formación de derechas ha perdido en esta Comunidad cinco de los 19 escaños que se ha dejado en las elecciones generales de este domingo. El líder nacional de Vox calificó de 'piso piloto' para la gobernabilidad de los castellanos y leoneses el acuerdo entre Mañueco y García-Gallardo, manifestando que sería el modelo a seguir a la hora de negociar con otras regiones, algo que parece si ha sucedido.

La Presidencia de las Cortes o asambleas, las vicepresidencias y varias consejerías, especialmente las vinculadas al campo han sido, hasta el momento, las exigencias que en la mayoría de las ocasiones han logrado.

Si analizamos fríamente los resultados de estas generales, vemos que los de ‘la derecha radical populista’ han perdido tres escaños en Andalucía, dos en Castilla-La Mancha, Madrid y Valencia, así como un diputado en Canarias, Extremadura, Baleares, Murcia y Ceuta, lo que significa que se les han esfumado 14 representante a lo largo y ancho de la piel de toro nacional.

Si finalmente han sido 19 los puestos que se dejan en el camino, significa que en nuestra Comunidad Autónoma son 5, la cifra más alta y con mucho, de todas ellas. Y menos mal que Valladolid ha evitado que la debacle haya sido total. Seguro que, como sucede siempre en estos casos, la culpa no es de ellos sino de los votantes que se han equivocado ahora y acertaron en el 2019. Además, como se ha perdido en todos los sitios, no pasa, ni tiene por qué pasar nada.

Este lunes, cuando 'los peritos' han entrado en el inmueble a ver lo que ha podido suceder se han encontrado que había fugas y goteras en casi todas las habitaciones.

Puestos en contacto con el administrador (Juan García-Gallardo) ha manifestado que él no tiene la culpa del desastre. Es más, incluso se le pudo ver la noche anterior a la derecha del Dueño Supremo de todos los inmuebles, y como siempre con un gesto que dejaba ver bien a las claras que los inquilinos son los únicos culpables de que el ‘piso piloto’ ya no sirva para que se pueda enseñar a futuros alquiladores, porque García-Gallardo tiene que tener claro, aunque por sus actuaciones es todo lo contrario, que está de paso y que no es el propietario de ese inmueble que no ha sabido gestionar en Castilla y León.

Sería injusto echarle toda la culpa al 'vice', aunque no me negarán que muchas de sus actuaciones y sobre todo de sus declaraciones no le han hecho un favor al partido que le acogió siendo un auténtico desconocido y que tarde o temprano le bajará desde el cielo, donde cree estar ahora, a la cruda realidad terrenal.

Por último, aunque esto es algo colateral, que nadie piense que Mañueco, como algunos ‘analistas enterados’ van diciendo tiene intención de disolver las Cortes y volver a un adelanto electoral.

El presidente de Castilla y León se ha marcado estar once años al frente del Ejecutivo y para ello debe aguantar y si es preciso hasta tragar todo lo que le caiga desde el cielo. En caso contrario serían sólo 9 ejercicios presupuestarios, y siempre y cuando que en esas hipotéticas elecciones volviera a conseguir resultados para gobernar.

Y que no se le olvide a nadie. Uno va a las urnas y por el camino puede sufrir un serio varapalo. ¡Que se lo pregunten a los de Vox!