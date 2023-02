Alegría ve en la moción de censura “una oportunidad” para conocer el proyecto y el “plan oculto” de Vox

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha considerado que la moción de censura anunciada por Vox --los de Santiago Abascal registrarán formalmente la moción el lunes, 27 de febrero, con Ramón Tamames, como candidato-- es “una oportunidad magnífica” para conocer el proyecto y el “plan oculto” que ofrece este partido político a los españoles y para saber también si va dirigido “a la gente de bien”.

A preguntas de los medios tras visitar un colegio rural agrupado en Medina de Rioseco (Valladolid), ha explicado que lo que se trata en este caso es de conocer en el Congreso de los Diputados “cuál es ese planteamiento alternativo” que quieren hacer los de Abascal “con la colaboración del PP” al Gobierno de la nación.

“Así es que estamos deseosos, sobre todo, de conocer finalmente o que se pueda poner luz finalmente a ese plan oculto que hasta ahora desde luego la ciudadanía de este país no conoce”, ha aseverado la ministra para añadir a su reflexión que es “una oportunidad magnífica” para que los ciudadanos puedan conocer “por fin” cuáles son las políticas sociales o las propuestas que “estos partidos”, ha matizado, tienen que ofrecer.

En este punto, ha aludido a los votos en contra de PP y Vox a las sucesivas medidas del Gobierno de la nación ya que hasta ahora, ha lamentado, sólo se conoce su negativa a la subida del Salario Mínimo Interprofesional o las becas.

“Frente a la bajada del IVA de la luz y del gas, han dicho que no; frente a la Subida del Salario Mínimo Interprofesional, han dicho que no; frente a la subida de las pensiones, han dicho que no, con lo cual esperemos que nos digan cuáles son ese plan alternativo, esas soluciones alternativas que hasta ahora, desde luego, las hemos de desconocido”, ha reiterado.

Dicho esto, ha recordado que una moción de censura es un “elemento muy serio” que está recogido en la Constitución Española y que hay que estudiar y analizar “con la máxima seriedad”.