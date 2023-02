Podemos califica de “puta basura” y “redomada mierda” la propuesta de Vox de proteger placas y símbolos franquistas

El procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha sido llamado al orden por el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox) por calificar de “puta basura” y “redomada mierda” la petición del partido de extrema derecha de declarar Bien de Interés Cultural (BIC) placas y lo que considera “símbolos franquistas”. Fernández se refería a la solicitud que registraron procuradores de Vox en la Consejería de Cultura, también en manos de Vox.

“Hace falta ser franquista redomado para pretender la puta basura, la redomada mierda de declarar Bien de Interés Cultural símbolos franquistas. No lo vamos a consentir. No lo vamos a permitir, porque los demócratas en este país somos más que los fascistas. Y lo digo alto y claro: porque fueron somos”, ha dicho con el puño en alto al final de su intervención a favor de una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE para instar a la Junta a ni declarar BIC 190 vestigios del franquismo ( 24 de Ávila, 27 de Burgos, 9 de León, 23 de Palencia, 20 de Salamanca, 9 en Segovia, 6 en Soria, 1O en Zamora y 62 en Valladolid).

El secretario del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, en respuesta a los socialistas que les han acusado de reabrir un debate, ha dicho que quién lo abrió fue el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 con la Ley de Memoria Histórica “cuando ya se había cerrado en 1978 con un abrazo que se dieron los padres por la guerra en la que tuvieron que participar los abuelos”. Para Hierro, las placas que pretenden proteger son “documentos epigráficos” que quieren destruir los partidos de la izquierda con “furia iconoclasta”. “Eso son las placas, son documentos que aportan datos, nombres y apellidos de personas que vivieron en los pueblos de Castilla y León que tuvieron que luchar en una guerra fraticida”, ha asegurado.

“La historia la deben escribir libremente los historiadores. No hay nada más antidemocrático, no hay nada más totalitario que la anulación de la memoria del individuo mediante la anulación y la ocultación de testimonios del pasado con el fin de implantar una memoria oficial proveniente de sesgo y de la ideología más sectaria”, ha motivado.

El PP ha propuesto una enmienda de sustitución para el “cumplimiento estricto y escrupuloso de la ley” que no ha sido aceptada por el PSOE. Sí ha defendido que la Junta está obligada a cumplir la Ley de Patrimonio Cultural porque de otro modo estaría prevaricando. Así, ha insistido la procuradora María José Ortega, en que esa ley permite incoar y tramitar un expediente administrativo y que incluye informes favorables de dos instituciones consultivas.

El socialista José Ignacio Martín Benito, encargado de defender la PNL, ha reprochado a Ortega las “tragaderas” y “cómo ha cambiado el cuento” y ha ironizado con la posibilidad de de declarar BIC desde “lápidas funerarias” a cartas de novios, invitaciones de boda y cuentos. “Ya están tardando en hacerlo”, ha indicado a PP y a Vox.

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea ha lamentado que Vox “venga a exacerbar” las peores pesadillas cuando el debate estaba cerrado en España“ y se ha reabierto porque el partido de Abascal ”ha convertido las Cortes en un estercolero“. El procurador de UPL, Luis Mariano Santos, ha considerado que se trata de un debate ”extemporáneo“ y ha reconocido que que le resulta ”difícil“ debatir ”en pleno siglo XX cuestiones nostálgicas de una dictadura“.