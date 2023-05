Calviño a Espinosa de los Monteros: “El PIB de Castilla y León no crece desde 2018, no hay esperanza, no hay ilusión en esa comunidad”

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha contestado con cifras a Vox sobre su gestión en el gobierno de Castilla y León. “El PIB de la economía castellano y leonesa está estancado desde 2018, frente al crecimiento económico del resto del país, la economía de Castilla y León está estancada. El ritmo de constitución de empresas en 2022 cayó un 6,2% en Castilla y León y creció un 4,4% en el conjunto de España”, ha espetado Calviño. También ha ironizado con la pregunta a la que estaba contestando en la sesión de control del Congreso, que ha hecho el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, sobre si a los españoles “les va bien” la política económica de Pedro Sánchez. “No me extraña que haya recurrido a la inteligencia artificial para hacer su pregunta”, ha comentado Calviño.

La ministra, ha continuado aportando datos, como los de ocupación, nuevo caballo de batalla del partido de extrema derecha. En Castilla y León, la ocupación ilegal de viviendas “creció mucho menos”, un 2,5% frente al 5,5% nacional, pero es que además la población activa creció en España un 4% mientras que en Castilla y León cayó un 0,5%. “Es que en Castilla y León sólo se ha creado empleo público desde 2018”, ha recordado a Espinosa de los Monteros. “Usted que viene aquí a hablar del sector privado, de la importancia de impulsarlo, cae el número de empresas y crece sólo el empleo público en esa comunidad”, ha recriminado. Además, ha recordado que en Castilla y León ha aumentado el riesgo de pobreza en 1,7 puntos desde 2018, mientras que en España cae un 1,1%. “Este bagaje empeora desde que llegan ustedes al gobierno hace un año. En este año el crecimiento ha sido menor, el crecimiento del empleo ha sido menor. No me extraña que se hayan perdido 170.000 personas en la población de Castilla y León desde 2011, una caída del 7% porque no hay esperanza, no hay ilusión en esa comunidad autónoma donde gobierna Vox junto con el Partido Popular”, ha finalizado.