Carlos García Carbayo, cabeza de lista del PP para repetir como alcalde de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, aspirará a la reelección una vez el Comité Electoral Provincial del PP ha ratificado este miércoles su candidatura en la reunión que ha mantenido en la sede del partido.

El 'caso primarias' abocado a juicio: de las "donaciones altruistas" a la financiación ilegal del PP de Salamanca

Más

Tras este encuentro, el que será cabeza de lista por los populares ha confesado estar “muy feliz” por volver a presentarse a los comicios de mayo, a los que llega con el deseo de dar “lo mejor” de sí mismo y “consolidar” los proyectos ya puestos en marcha en los últimos años.

García Carbayo ha indicado que su labor como alcalde y su interés por continuar al frente de la institución es una tarea que afronta “con entusiasmo y con mucha ilusión”. “No hay ningún otro cargo que pueda atraer más a un salmantino, ser alcalde de tu ciudad es lo máximo”, ha apostillado.

Ante ello, encara el propósito “con tanta energía como si se tratara de la primera vez”, después de una acción de gobierno que ha encabezado en los últimos años con “grandes proyectos en marcha” para hacer de Salamanca “la ciudad de las oportunidades”.

Después de su primer mandato completo, ha destacado su “esfuerzo” por “el respeto, el diálogo, la concordia y el acuerdo” y así “seguir avanzando juntos”. “Lo que cuentan son las ideas y los proyectos útiles para la ciudad, más que las ideologías”, ha continuado antes de resaltar que no le gusta “la bronca que se estila por otros palos”.

No obstante, ha remarcado que no tolera “el ninguneo a Salamanca” y ha puesto como ejemplo asuntos abiertos como las conexiones ferroviarias, después de que se retirara la cuarta frecuencia del Alvia con Madrid en pandemia y no se haya recuperado, y el “impulso de la enseñanza del español”.

Sobre ello, de nuevo en referencia a ese “ninguneo” que, según sus palabras, se ha dado en este tipo de ámbitos, ha dicho: “Somos de categoría especial y a quienes no lo entiendan se lo seguiremos recordando con especial crudeza”.

Ahora, en cuanto al futuro de su candidatura, ha remarcado que se presentará a los comicios al frente de la papeleta del PP, que es “un partido ganador”, y que abogará por la “consolidación” de la línea iniciada, que representa “solvencia, resultados, seguridad y confianza”. “Tenemos objetivos trazados y toda la determinación del mundo para llevarlos a cabo”, ha añadido.

En cuanto al equipo que le acompañará en la papeleta, García Carbayo ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Comité Electoral provincial que “queda muchísimo tiempo” para la cita con las urnas, por lo que ha evitado por el momento dar nombres.

Congreso y cita judicial

Finalmente, en el turno de preguntas, en relación con la citación ante la justicia del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para el 20 de enero, por no haberse celebrado todavía el congreso provincial de los populares en Salamanca, García Carbayo ha indicado que preside una gestora en Salamanca que tiene entre sus “mandatos claros” la convocatoria de ese congreso pero también la gestión de las próximas elecciones municipales.

Por ello, ha indicado que la gestora está “trabajando” en ese congreso pero también que los 'populares' salmantinos tienen “otras prioridades”, que pasan por las elecciones, un proceso que en este momento “es lo más importante” al acercarse el mes de mayo, cuando llegará la cita con las urnas.