Carriedo dice que García-Gallardo no va a las concentraciones como vicepresidente aunque usa medios públicos

El consejero de Economía y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves en rueda de prensa que el vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, no va a las concentraciones como tal a pesar de que su jefe de prensa —el exdirector de El Mundo de Castilla y León, que cobra más de 54.000 euros anuales y nombrado por el presidente Mañueco— informó el lunes a los medios de comunicación a través del canal de difusión de Whatsapp que utiliza la Vicepresidencia del Gobierno.

El vicepresidente autonómico ha acudido a varias concentraciones esta semana en varios puntos del país: primero en Madrid, frente a Ferraz, y después en Tordesillas, Valladolid y hoy —según ha anunciado—, en Medina del Campo. Este miércoles anunciaba durante el pleno de las Cortes su intención de acudir a la concentración frente a la sede vallisoletana del PSOE, en la que proclamó consignas como: “España es una y no cincuenta y una”, “que te vote Txapote”, “los periodistas blanquean los golpistas” y “esas lecheras a la frontera”.

“Yo soy miembro de un partido político, a veces ya ni opino, por respeto, sobre las decisiones que toma. Mucho menos voy a opinar sobre lo que piensen otras personas de otros partidos políticos”, ha rehusado Carriedo, que ha desviado la atención sobre el resto de partidos políticos que tienen representación autonómica. “El partido por el que usted pregunta no es el mío, pero hay otros partidos políticos en España que me caen mucho peor que ese”, ha respondido a los periodistas cuando se le ha preguntado por Vox. Ante los cánticos de Gallardo contra la prensa, Carriedo ha defendido la “máxima atención” a los medios de comunicación. También ha asegurado que no le corresponde juzgar que Vox convoque concentraciones

“No vengo a dar lecciones a nadie”

El portavoz de la Junta de Castilla y León no ha desautorizado a García-Gallardo —“no vengo a dar lecciones a nadie”—, aunque sí ha dicho que él personalmente no va a manifestarse frente a la sede de ningún partido político, sino a la del domingo que el PP ha convocado en Palencia, en una protesta que espera hacer “desde el respeto absoluto a los demás”. “Si acaso nos corresponde dar ejemplo buscando el entendimiento”, ha apostillado.

Carriedo ha abogado por un “clima de colaboración” y ha lamentado que se hable de “los problemas de los políticos” en lugar de “tratar con serenidad los asuntos que preocupan a la ciudadanía como la amnistía o la financiación autonómica”. “Desde el diálogo intercambio de opiniones, al menos daremos un ejemplo de un diálogo y debate civilizado”, ha defendido Carriedo a pesar de que el vicepresidente autonómico lleve varios días llamando “traidores” a diferentes líderes socialistas, incluido el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

“Yo he oído insultos por todas las partes. Lo que sí puedo decir es que quien procura no insultar soy yo. Si sacamos un listado de insultos, quizá por competición perdamos mucho más los que estamos en el gobierno. Pero tenemos una responsabilidad más importante y en lo que a mí respecta, lo quiero hacer desde el máximo respeto al adversario”, ha manifestado Carriedo en la rueda de prensa.

Acusaciones de un gesto obsceno

Carriedo también ha considerado que son suficientes las explicaciones de García-Gallardo sobre el gesto que realizó este miércoles en las Cortes. El PSOE considera que el vicepresidente simulaba una felación, mientras que él insiste en que era un gesto de lloro. La emisión de las Cortes de Castilla y León no captó esos segundos, puesto que las cámaras enfocaban al procurador socialista que intervenía en ese momento desde la tribuna sobre Sanidad y los servicios audiovisuales de la cámara solo graban las imágenes que se retransmiten en directo.