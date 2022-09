Castilla y León pagará el informe sobre Garoña sin haber consultado antes a sus dueños

“Tienen que ser los propietarios los que decidan”; es decir: Nuclenor será quién estime si abre o no la central nuclear de Santa María de Garoña. Así lo ha expresado el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, un día después del anuncio del vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, de sacar a licitación un estudio para abordar la viabilidad de la reapertura. Pese al empeño de este Ejecutivo, la empresa que opera las instalaciones, formada por Endesa e Iberdrola, ya dejó claro la semana pasada la imposibilidad de reiniciar la producción. Pese a esto, el también consejero de Economía y Hacienda ha defendido que el informe solo pretende “conocer la realidad” de la central y apoyar cualquier solución que trata de abaratar los costes de la energía.

Preguntado por si habían hablado con Nuclenor para realizar la evaluación, Carriedo ha rehuido una respuesta clara y ha descargado en Nuclenor la responsabilidad iniciar las conversaciones. El portavoz ha agregado que “quizás deben ser las empresas quienes presenten sus proyectos si lo desean. Hasta el día de hoy no lo han presentado, por lo tanto no ha habido ninguna tramitación pero si la hubiera en un futuro les informaríamos con transparencia”.

Sin el aparente conocimiento de la empresa encargada de Garoña, tampoco han consultado la opinión fuera de la Junta. El consejero ha defendido que “no han hablado con nadie de fuera” de su gobierno para fijar posturas, en relación con el senador elegido por las Cortes, Javier Maroto, del PP, que celebró el cierre de Garoña.

Quiero mostrar mi oposición frontal a la reapertura de Garoña. Es una posición personal como ciudadano y política como alcalde de Vitoria — Javier Maroto (@JavierMaroto) 21 de mayo de 2014

De esta forma unilateral, aunque similar a la postura manifestada por Vox y sus líderes nacionales, la Junta ha aseverado que lo que buscan es dar respuesta al serio problema del coste de la energía en una situación de crisis. Para Carriedo, su gobierno está “abierto” a anteponer soluciones “tecnológicas” sobre la “ideología”, aunque la propuesta venga de la mano de su socio de Gobierno y ordenada por el su líder nacional, Santiago Abascal, quien este miércoles pedía convocar un referéndum en el que los españoles pudieran pronunciarse sobre el modelo energético y de explotación de recursos que prefieren.

Pese a las críticas por cambiar de postura sobre la reapertura de Garoña, Carriedo ha salido a cerrar filas en torno al Ejecutivo autonómico y su posicionamiento. El portavoz ha indicado que la Junta siempre se ha opuesto a la clausura de las nucleares y las centrales térmicas, cuyo cierre ha tildado de “precipitado” y que, fruto de ello, hoy en día estamos pagando “las consecuencias”.

El PSOE alerta de un posible “desfalco” si se realiza el estudio de viabilidad

El secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, cree que si la Junta encarga un estudio de viabilidad sobre la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) se produciría un “desfalco” y ha calificado al Gobierno autonómico de “circo”.

“Es un desfalco usar dinero de todos los castellanos y leoneses para algo que no es competencia de la Junta de Castilla y León”, ha manifestado en el polígono industrial de La Colilla (Ávila), donde ha recordado que Nucleor ya ha descartado la reapertura de la central nuclear “porque es imposible desde el punto de vista de la seguridad y es inviable económicamente”.

Tudanca ha calificado de “circo” al Gobierno de la Junta, “demostrando que no hay nadie al mando, porque el Partido Popular y Vox dicen un día una cosa al día siguiente y la contraria” y además se “contradicen” entre ellos. “El señor García Gallardo decía una cosa y el señor Carriedo otra cosa”, ha aseverado en declaraciones recogidas por Europa Press.

“Están mintiendo a la gente”, ha asegurado Luis Tudanca, quien ha incidido en que “es imposible” abrir la central nuclear de Santa María de Garoña, “que por cierto cerró el Partido Popular y que firmó un ministro del señor Rajoy” y porque en todo caso reabrir una central nuclear que “tardaría al menos 10 años”.

El Grupo Parlamentario Popular considera “un poco absurdo” el debate si Nuclenor no reabre

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha considerado “un poco absurdo” el debate sobre la posible reactivación de la actividad en la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, ahora en fase de desmantelamiento, en el caso de que la empresa Nuclenor no quiera o no pueda hacerlo si bien ha admitido que podría haber otras posibilidades que se podría abordar.

“A mí me encantaría que Nuclenor mañana dijera que tiene voluntad de reabrir”, ha afirmado en concreto De la Hoz que ha recordado a renglón seguido que fue la empresa, la que decidió renunciar “A partir de ahí, pocos debates puede haber (...) Si Nuclenor no tiene voluntad o no puede poco debate cabe en la reapertura de Garoña”, ha afirmado en sus argumentaciones, si bien,

Preguntado sobre si considera absurda la propuesta de Vox y, en concreto, del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha aclarado que no opina eso como tampoco es partidario de nacionalizar ninguna instalación privada.

Advertencias mutuas de malversación y calumnias

“Como no se lleva el dinero a casa no es delito”, ha ironizado el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea. Esto es delito para todo el mundo, el dinero publico es sagrado y debe tener un uso de acuerdo con criterios de utilidad pública“, ha explicado Igea a su predecesor en el cargo al que ha invitado a seguir su ”ronda televisiva“ y a acudir ahora a 'La isla de las tentaciones' para dejar a un lado los ”anuncios sin ningún sentido“.

Por su parte, Pablo Fernández (Unidas Podemos) ha tachado el anuncio del vicepresidente de “inaceptable, intolerable y escandaloso” y ha acusado en concreto a García-Gallardo de hacer política para las empresas privadas y, en este caso concreto, para el lobby de las nucleares.