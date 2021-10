Castilla y León presume de los Presupuestos "más altos" de su historia, que crecen gracias a los fondos europeos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado del vicepresidente, Francisco Igea y del consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado este jueves los Presupuestos Generales de la Comunidad, aprobados en Consejo de Gobierno. Mañueco se ha referido a estos como "los más altos de la historia y con una importante apuesta por la recuperación económica con apoyo a familias y a empresas, así como a territorios, todo ello en la línea de la cohesión social. Aunque en la presentación no se han concretado inversiones concretas, el presidente se ha referido a una "especial atención" a la lucha contra la despoblación y al compromiso con el desarrollo rural y con la Agenda 20-30, con cuyo logo se ha jugado en la portada de los presupuestos.

Castilla y León contará con 12.835 millones, 544 más que en 2021, lo que supone un incremento del 4,42% de un ejercicio a otro. Pero la subida no es un mérito del Gobierno autonómico sino de los fondos europeos. Los Next Generation incorporan 624,4 millones de euros y 303 corresponden al plan de Recuperación y Resiliencia, como ha reconocido el consejero Fernández Carriedo a preguntas de la prensa. "De no haber sido por los fondos europeos seguramente el presupuesto de Castilla y León no hubiera podido crecer y seguro que no hubiera crecido en el porcentaje que les hemos presentado", ha asumido. Igea por su parte, ha opinado que si no fuese por ingresos propios, fondos europeos y la sentencia de la devolución del iva, con el modelo de financiación actual, los presupuestos sólo habrían aumentado un 1,5%.

Mañueco ha defendido que las consejerías de la Junta destinaran el 83% de sus presupuestos a gasto social, especialmente en Sanidad, Educación, Familia, Vivienda y Empleo. Y ha destacado un dato: la Consejería de Sanidad se lleva el 43% de los Presupuestos, si bien el incremento de sus partidas es tan sólo del 1,91%. "No es la Consejería que menos crece, es de las que crecen, la que menos crece", ha precisado Mañueco. Los 4.449 millones de euros, ha dicho, consolidan una tendencia a la inversión en esta Consejería que empezó hace dos años, cuando se formó el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. Ese esfuerzo presupuestario, que puede parecer más contenido en 2022, se debe a que en años anteriores la Consejería tuvo que hacer frente a importantes gastos derivados de la pandemia, desde la compra de material de protección, a medicación, o habilitar la Feria de Valladolid como hospital alternativo.

La Consejería de Educación contará con 2.501 millones de euros, crece un 5,99% respecto al año anterior, mientras que la de Familia e Igualdad de Oportunidades subirá un 12,51% con un presupuesto total de 1.126,5 millones. Pero hay una Consejería que, sin ser la que más presupuesto va a manejar sí es la que más ha crecido, un 27,60%. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tendrá 692 millones. Por detrás en crecimiento, con un 14,7 por ciento y 411 millones está la Consejería de Empleo e Industria, seguida de Economía y Hacienda, que aumenta su presupuesto un 13,3% con 426 millones.

El objetivo es que los presupuestos queden aprobados este año

Transparencia y Ordenación del Territorio contará con un presupuesto de 22,5 millones de euros, con un incremento del 12,6%, mientras que Agricultura y Ganadería tendrá 573,4 millones, un 9,4% más que en 2021 y la Consejería de Cultura dispondrá de 149,9 millones, un 6,5% más. Por último, la Consejería de la Presidencia se queda este año con 132,1 millones, un 6,26% menos que el año anterior. La explicación de este decrecimiento se debe, según ha explicado el presidente a los gastos covid a los que se tuvo que hacer frente. El consejero de Economía ha matizado que en materia de financiación a corporaciones locales, los fondos crecen un 29%.

El presidente de la Junta ha asegurado que el objetivo es que estos presupuestos, que se registran el viernes en la Cortes, se aprueben ·"este año", si bien no ha precisado cómo podrá condensarse la intensa tramitación que supone y que suele alargarse unos dos meses cuando el gobierno cuenta con la mayoría parlamentaria. "Es algo que corresponde a la Mesa de las Cortes", ha comentado. Lo que sí está casi cerrado es el apoyo Por Ávila a esos presupuestos, si bien ni presidente ni vicepresidente, a pesar de la insistencia de la prensa, han querido concretar a cambio de qué. El vicepresidente Igea incluso ha considerado "grosero" hablar en cifras de lo que cuesta el apoyo del único diputado de Por Ávila. Fernández Mañueco ha comentado que las negociaciones con el partido regionalista "van por buen camino" y ha criticado que algunos grupos hayan sido "más receptivos que otros", a los que "les ha entrado por un oído y les ha salido por otro".

Canto a la unidad de gobierno

También se ha aprovechado la presentación para insistir en la unidad de Gobierno. Mañueco a agradecido a Igea su "esfuerzo, dedicación, fuerza y energía" a lo largo de la legislatura y ha subrayado que el proyecto de ley de prespusupestos es símbolo de fortaleza, estabilidad y unidad del gobierno de coalición.