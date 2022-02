CCOO pide a Mañueco que gobierne en minoría con pactos de Comunidad y refuerzo del Diálogo Social

El secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés, ha hecho un llamamiento al presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, para que gobierne en minoría con amplios consensos, pactos de Comunidad y reforzando el Diálogo Social.

Vicente Andrés se ha expresado así tras la reunión del Consejo de CCOO, el máximo órgano de dirección entre congresos, donde se abordó la posición del sindicato ante la actual situación política de la Comunidad y la conformación de Gobierno.

En este contexto, el máximo responsable del sindicato en la Comunidad ha incidido en que el resultado electoral del 13 de febrero es la "continuidad" de las elecciones de 2019, que "quebró de manera definitiva" la mayoría del PP y con el que se dibujó un nuevo escenario sin mayorías absolutas, pero tras lo que se llegó a un acuerdo "contra natura" entre los 'populares' y Ciudadanos, tercer partido en votos, para evitar un gobierno de progreso de quien había ganado las elecciones como el PSOE.

Andrés ha señalado que entonces no se respetaron las intenciones de la ciudadanía y fue un "intento fallido" de continuar con el "rodillo" de la mayoría absoluta, pero en lugar de beneficiar a la Comunidad se ha profundizado en sus desequilibrios, no se ha corregido la tendencia sino que se han acentuado las desigualdades territoriales entre las diferentes zonas de Castilla y León, pero además se ha perdido el ritmo económico del país y los presupuestos son insostenibles para pagar los servicios públicos "si no llegan fondos de fuera" o se "gana" alguna sentencia.

Así, una vez visto que esta fórmula y el "ensayo" de continuidad de mayorías absolutas no ha funcionado y se ha perdido progreso, Vicente Andrés ha apuntado que los resultados han insistido en la "fragmentación", con un voto de disparidad y "disconformidad" que ha dado más peso a las plataformas provinciales y mandan un mensaje de que se quiere otra política.

Por todo ello, aunque reconocen que el PP ha ganado las elecciones aunque con 50.000 votos menos, consideran que tiene que conformar gobierno desde el diálogo con los partidos de izquierdas y localistas, de manera que convierta el Parlamento en la forma de gobernar y no los "rodillos de la mayoría absoluta" porque "no es bueno" para Castilla y León, dado que las Cortes pueden dar juego a pactos que interesen a la Comunidad y no a los partidos políticos.

Por eso, ha apostado por un gobierno de minoría con amplios consensos y pactos de Comunidad y reforzando el Diálogo Social, consolidado tras 30 años y recogido en el propio Estatuto de Autonomía, y evitar así una mayoría absoluta que suponga un gobierno de coalición con la "extrema derecha".

Pide reflexión

Andrés ha hecho un llamamiento a Fernández Mañueco para que "reflexione" y "evite" esa situación ante las condiciones que pone Vox para entrar en el gobierno, que dejan fuera a la mitad de la población y son "inaceptables" y, ha advertido, aunque se hayan suavizado, las exigencias las hace un "lobo con piel de cordero".

Además, ha recordado que precisamente este jueves se cumplen 39 años de Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que tiene todas las cuestiones que recoge en vigor, pero las negociaciones para la conformación del gobierno se están cuestionando "elementos muy claros" del mismo.

Así, ha aseverado que además estas peticiones, entre otras, van en contra del propio Estatuto de Autonomía, que recoge que son competencias de la Comunidad trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres, la atención a las víctimas de violencia de género, o la acogida de inmigrantes y la colaboración en esta materia con el Gobierno de España.

A este respecto, ha advertido de que esto lo marca el Estatuto pero "las condiciones de la extrema derecha" son la retirada de la ley de violencia de género o que, tras el consenso que hubo para intentar "pasar página" en la historia de España y buscar los cadáveres de los represaliados y "muertos de las cunetas", se derogue el decreto para ello. Además, ha avisado de que también ponen como condición acabar con la financiación de sindicatos y del Diálogo Social.

Vicente Andrés considera que es una petición de entrar en el gobierno a un "precio altísimo" que es el de la "confrontación y el de la tensión permanente", cuando lo que CCOO medita no es el enfrentamiento, sino la "convivencia en esta tierra", de manera que sería una "involución" ante la que cree que Mañueco tiene "la responsabilidad histórica de no ir en esa dirección" porque "la historia se repite".

En este marco, ha apuntado a lo que se vive ahora en Ucrania "suena" a siglo XX, cuando se creía que "estaba superado" todo, y en Europa, que ha sido escenario de dos guerras mundiales, y "tener en un gobierno a aquellos que odian a la mitad de la población o evita hacer políticas para la mitad de la población no es bueno".

"Mañueco debe de alguna manera rebobinar en esa intención, buscar los acuerdos de comunidad, reforzar el diálogo social, pacificar, dialogar, integrar, no superar la situación económica, que no es buena", ha añadido.

El líder de CCOO ha señalado que aunque Mañueco dice que tiene las "manos libres", considera que las tiene "atadas" y un "pacto preconcebido" ante lo que ha pedido que reflexione en un momento en el que tiene una responsabilidad histórica y ha recordado que otros como su antecesor, Juan Vicente Herrera, supo "jugar en momento histórico" y el actual presidente de la Junta en funciones es, aunque no el único, el que más responsabilidad tiene ahora.

Acuerdos vigentes

Por otra parte, Vicente Andrés ha hecho otro llamamiento a Mañueco para que tenga en cuenta que hay 18 acuerdos del Diálogo Social "vigentes y vivos", que hay que desarrollar y "no pueden ser moneda de cambio" para un partido que vaya a intentar gobernar.

De esta forma, ha advertido a Mañueco, con quien se firmaron todos estos acuerdos, de que tiene que "cumplir" y seguir esas obligaciones, algo que piden en el contexto de las negociaciones con otros partidos y que expresan públicamente porque no ha "tenido a bien" reunirse con Comisiones como han pedido.

Vicente Andrés ha reiterado que la apuesta del sindicato es un gobierno en minoría con diálogo y pactos de comunidad así como "respeto" al Diálogo Social porque, ha avisado, "si Mañueco elige otra vía", Comisiones "reformulará su estrategia" y "luchará" para que cumplan las cosas allá donde no se haga y allá donde no se cumplan.

Finalmente, el secretario autonómico de Comisiones ha pedido pensar en Castilla y León y no convertir la Comunidad en un "ensayo nacional" porque considera que se debería tener margen para que el gobierno que marca la Constitución sea capaz para hacer políticas propias.