Dimiten tres miembros del comité disciplinario de Ciudadanos que iban a decidir sobre el expediente de Igea y Bal

El comité disciplinario de Ciudadanos que tenía que pronunciarse sobre el expediente abierto a Francisco Igea, Edmundo Bal y Borja Soto, ha reventado. Tal y como ha desvelado el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y procurador en las Cortes, tres de sus cinco miembros, en concreto los únicos que fueron elegidos por el Comité General, han dimitido. Los que permanecen son los dos designados en su día por el Comité Nacional.

El partido abrió los expedientes a Igea, Bal y Soto por las críticas a la cúpula de la formación por decidir no concurrir a las elecciones generales del 23J. En un hilo de Twitter, Francisco Igea explica que hasta ahora se había mantenido en silencio porque no defenderse de las acusaciones “es la manera más coherente de expresar” su incomprensión y “absoluto rechazo” a lo que entiende como un “ejercicio de vulneración” de su derecho a la libertad de expresión. “Durante la tramitación del mismo (el expediente) se han producido algunos hechos sorprendentes que han finalizado con la dimisión de todos los miembros del comité disciplinario elegidos por el consejo general. Sólo quedan los elegidos digitalmente por el comité permanente”, ha escrito. Igea dice que desconoce los motivos de las dimisiones así como la “urgencia” por la que este martes se ha convocado un proceso urgente para elegir a los tres miembros del comité disciplinario

Desconozco la razón de las mismas y la urgencia por la que hoy mismo (18 de Julio, vaya casualidad) se ha convocado un PROCESO URGENTE para elegir en “menos de tres días”, el próximo 21 de julio, a los 3 miembros del comité disciplinario que dependen del consejo general. El procurador ironiza con la fecha elegida para comunicarlo, y comenta que ya es “casualidad” que se conozca un 18 de julio (cuando se produjo el golpe de estado de Franco contra la II República). “Un proceso así no puede convocarse en mitad del verano y aceleradamente, si no es por una situación de excepcional urgencia”, asegura. A Igea le parece “sorprendente” la ·“ausencia de explicaciones” sobre las renuncias que se han producido mientras se incoaba el expediente y afirma que les deja en una “situación de absoluta indefensión”

“Las renuncias y bajas de miembros del consejo general han desvirtuado notablemente sus mayorías con lo que este acelerado proceso de renovación , sin contar además con explicaciones de las renuncias, puede resultar en la elección de un comité ”ad hoc“ para un fin previsto. ¿Es realmente tan urgente sancionar a quienes han defendido el programa y los valores de este partido durante tantos años y en puestos de responsabilidad? ¿Tanto mal hemos hecho?”, se pregunta. Por último agradece “profundamente” el “ejercicio de responsabilidad de quienes han decidido no prestarse a continuar un proceso que no cumplía con sus niveles éticos”. “Sigo creyendo en los valores de libertad, transparencia y regeneración que me llevaron a afiliarme a este partido”, zanja.