Podemos exige al Ayuntamiento de Burgos que pida transparencia al Instituto de la Lengua, “un chiringuito” sin repercusión

Podemos e Izquierda Unida han denunciado “el oscurantismo” en la que se encuentra el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (Ilcyl), un organismo “al que no se conoce actividad científica ni publicaciones académicas” y que solo sirve “de chiringuito” para el consejero de Cultura de Vox, Gonzalo Santonja. La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, Marga Arroyo, acompañada por el coordinador local de Izquierda Unida, Fernando Saiz, han pedido al Consistorio que “fiscalice las aportaciones” realizadas desde la institución, puesto que el Ilcyl solo sirve “para disfrute personal de quien está degradando la cultura en Castilla y León”.

La también candidata de la coalición Podemos-IU a la Alcaldía de Burgos ha expresado su “lamento” por el “nulo bagaje, el nulo retorno” que el Ilcyl tiene en Burgos. “Se creó hace más de 20 años como teórico organismo dinamizador e impulsor de la lengua y el castellano y sus orígenes y no se le conoce ningún tipo de repercusión regional, nacional ni mucho menos internacional”, ha denunciado. En la misma línea, el que será número 2 de la papeleta de la candidatura de progreso, Fernando Saiz, ha recordado que para Santonja, quien ha dirigido este “chiringuito” durante años y ahora “lo hace desde la sombra”, “el futuro de la cultura en Castilla y León está en los toros, lo cual no deja de ser sorprendente”.

Toda esta situación, el manejo del que ahora es consejero de Cultura de la mano de Vox, han llevado al Ilcyl “a la más absoluta inactividad”, como demuestra el hecho de que “no hay programación alguna desde julio de 2022”. Y, además, se encuentra en un proceso de selección de un nuevo gerente “en el que se han cometido irregularidades”, ha denunciado Marga Arroyo. “Se inició un procedimiento y cuando ya se habían realizado los primeros filtros, apareció en un periódico una oferta de selección, algo que es absolutamente irregular en un organismo público”, ha expresado. “Es como si en mitad de un partido de fútbol, como te va mal, decides suspenderlo”, ha añadido Fernando Saiz. No ha vuelto a haber noticias sobre dicho proceso selectivo. A esto se suma que el pasado día 10 de febrero se publicó una oferta de selección de técnico “que no está firmada por absolutamente nadie”, ha aseverado Arroyo.

Así, atribuyen esos “manejos” a Gonzalo Santonja “desde las sombras, sin dar la cara” y aseguran es él quien sigue dirigiendo “para su disfrute y beneficio” a pesar de que fue revocado de sus atribuciones haca ya casi dos años. “En junio de 2021 los miembros del Patronato acordaron por mayoría la revocación de Santonja y la constitución de un Consejo Asesor. Este consejo no se ha convocado nunca y ahora, en febrero de 2023, es él quien sigue moviendo los hilos”. Una realidad que imposibilita “alcanzar un nuevo modelo de gestión que dinamice la lengua y la cultura”.

Gonzalo Santonja, dicen incurre en una “incompatibilidad manifiesta”, ya que como consejero del Gobierno de Castilla y León debería estar totalmente desvinculado del Ilcyl, el cual controla junto a la viceconsejera de Cultura, Mar Sancho. Estas incompatibilidades no son nuevas, ya que como ha recordado Fernando Saiz “en su día ya aparecieron publicaciones periodísticas que demostraban que Santonja, presidiendo el organismo, se autocontrataba y facturaba como asesor a través de una empresa”. En resumen, quienes “afirmaban llegar a las instituciones para limpiarlas, han incrementado los chiringuitos”, han argumentado

Fiscalización y resultados para Burgos

De esta forma, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (Ilcyl) “no tiene proyección, no ha aportado nada a Burgos” y solo sirve “para el autobombo” del consejero de Vox Santonja “estando, además, instalado en un edificio (el Palacio de la Isla) que es propiedad del Ayuntamiento de Burgos y la Diputación de Burgos”. Son estas instituciones “dos de sus principales patronos, por lo que debe exigir resultados, pedir información y fiscalizar las cuentas”, han considerado Arroyo y Saiz.

“Exigimos al Ayuntamiento que lidere una ‘cruzada’ para controlar las facturas del Ilcyl, donde va el dinero”, ha dicho Arroyo. Lo triste para la portavoz de Podemos es que en dos décadas no se ha conseguido un proyecto que relance a Burgos como ciudad de origen del castellano, “no hay absolutamente nada”, ha insistido. “Fernández Mañueco y su socio de Vox no apuestan por esta tierra”, ha lamentado Arroyo. “Un organismo que debería impulsar Burgos como fuente del castellano, como centro de estudio internacional, no tiene ningún tipo de bagaje”, como sí tiene, por ejemplo, el Centro Internacional del Español de Salamanca, ha concluido.