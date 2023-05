García-Gallardo demanda a un humorista de Burgos por unas coplillas satíricas e imágenes en las que le colocó esvásticas

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo Frings (Vox), ha demandado a un humorista de Burgos, Félix Pavón, por unas coplillas satíricas que representó en los pasados carnavales y que difundió también a través de una revista. En la demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor, interpuesta en el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Burgos por su padre, el abogado Juan García-Gallardo Gil-Fournier, solicita una indemnización de al menos 5.000 euros que se entregaría a la Federación Asociaciones de Personas con Discapacidad Física de Burgos y Provincia.

En la demanda, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el abogado explica que García-Gallardo es procurador en las Cortes de Castilla y León y Vicepresidente de la Junta, y que el demandado difundió en establecimientos de hostelería una revista el pasado 15 de febrero con “Letanías y Cánticos” del “Padre Coplillas” y “Marqués de la Empanada” cuyo contenido redacta y asume. Según el padre de García-Gallardo, se proferían “multitud de insultos” contra el vicepresidente con una “significación difamatoria manifiesta” y que la voluntad de Pavón es “difamar y hacer desmerecer a Juan García-Gallardo Frings en la consideración ajena”.

“Gilipuertas de abogado mediocre” y “lerdo ecográficamente en 4D”

Así, hace constar aportando copias de la revista, la portada en la que se coloca una imagen con una esvástica a la altura del corazón de García-Gallardo y dentro de la misma otra foto en la que se tapan los ojos del vicepresidente con esvásticas nazis. Pero además reproduce la letra de esas coplillas satíricas tradicionales que, considera, suponen “insultos inequívocos”. “Juan García-Gallardo de Vox el negacionista, político homófobo, fascista, racista y machista, insulta a La Sexta, no le gustan sus preguntas y respuestas, se ampara en la mentira cuando de algo quiere hablar, dice que el aborto tritura a los niños con discapacidad. Yo a él le veo como un político discapacitado y no está triturado, este abogado de 31 años con poco cerebro está desequilibrado, al escuchar sus ideas y comentarios de un neandertal retrasado, escuchen a este mamarracho sus comentarios son un fiasco”. En otro versos, el autor se refiere a García-Gallardo como “gilipuertas de abogado mediocre”, “inútil y jeta”, “zángano tan miserable”, “lerdo ecográficamente en 4D y tonto” o “mameluco fascista”.

Insiste el abogado y padre del presidente en que los textos constituyen “insultos” sin “conexión alguna con la expresión alguna de una crítica política” y que “simplemente, Félix Pavón insulta, repetida e insistentemente”. Para apoyar su argumento, dice que “así lo ha percibido la prensa local” y aporta para ello un único artículo de El Correo de Burgos con el titular “Carnaval de Burgos 2023: El Padre Capillas insultará a García-Gallardo en sus letanías”.

“Los insultos difundidos por el demandado han producido al ofendido un daño moral tanto en su vertiente estrictamente personal, al comprobar la gravedad y la difusión de los insultos (en multitud de establecimientos de hostelería de la ciudad de Burgos, y a través de las redes sociales, lo que comporta su recepción por miles de personas) como por el desmerecimiento en la consideración ajena que objetivamente provocan los insultos”, dice en la demanda el padre de García-Gallardo. Pero además, entiende que el daño moral se “agrava” por las imágenes, una real y otra figurada, con las esvásticas nazis “que se identifican con el régimen nazi, que ha sido objeto de condena por la Resolución del Parlamento Europeo” en 2019. Es más, considera que la difusión de los insultos “es idónea para excitar reacciones agresivas, incluso de violencia física” e incluye como prueba un mensaje en Twitter de un usuario de Burgos.

Vetar las coplillas y que se retirase la revista

Además de pedir al juzgado que estime la demanda y declare que las expresiones de Pavón difundidas en la revista que edita son una intromisión ilegítima en el derecho del honor y la propia imagen de García-Gallardo, el abogado también pedía que se condenase al demandado al “cese inmediato” de esa intromisión retirando la revista de los establecimientos abiertos al público y realizando las conductas necesarias para evitar la continuidad de la difusión “que el demandado ha provocado en las redes sociales”, y a no difundir las expresiones en un acto que iba a celebrarse el 21 de febrero.

Solicitaba igualmente una indemnización de 5.000 euros que aumentaría si no se estimaban estas peticiones como medidas cautelarísimas. El abogado ofrecía una indemnización de 1.000 euros a Pavón, para compensar esas medidas. No se estimaron y por tanto las coplillas se representaron, como estaba previsto, en la zona centro de Burgos y en el barrio de Gamonal, y las revistas no se retiraron.

Juan García-Gallardo Gil-Fournier ha rehusado hacer declaraciones a este periódico y se ha limitado a apuntar que su versión es la que figura en la demanda.

El próximo paso es la audiencia previa, en la que las partes determinarán si llegan a un acuerdo o no, y en este último caso, la propuesta de pruebas para juicio y señalar la fecha.

Félix Pavón, que lleva 19 años interpretando las coplillas de carnaval en las que suele haber sátira política, ha tuiteado un número de cuenta con una petición de “ayuda monetaria por la libertad de expresión”.