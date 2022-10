García Gallardo dice que hay mujeres “desalmadas” que se aprovechan de la ley y se quedan con la custodia de los hijos

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se ha descolgado nuevamente con declaraciones contra la Ley de Violencia de Género, asegurando que “lesiona la presunción de inocencia de los hombres” y que hay “mujeres desalmadas” que aprovechan la ley para quedarse con la custodia de sus hijos. Ha ocurrido durante el Pleno de las Cortes de este martes, cuando la procuradora socialista Patricia Gómez Urbán ha pedido al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que diga de qué lado está.

La diputada autonómica del PSOE ha reprochado un tuit de García-Gallardo en el que se refirió a los “privilegios” de las víctimas y ha preguntado si la última mujer asesinada en Palencia a manos de su marido era una “privilegiada”. “¿La víctima 1.163 desde el año 2003 asesinada por violencia de género es una privilegiada? Señor García-Gallardo, es usted un miserable. 1.556 mujeres en esta Comunidad tienen una orden de protección de los juzgados de guardia, 1.556 mujeres luchan todos los días por salvar su vida, pero mientras eso ocurre tienen que escuchar del vicepresidente de la Junta de Castilla y León que va a exigir que se eliminen los incentivos perversos que existen para que haya denuncias falsas contra los hombres para que se instrumentalicen en los procesos de divorcio”, ha recordado Gómez Urbán.

La procuradora ha afirmado que “se está o no se está en contra de la violencia de género” porque si no se está en contra, “se está con los maltratadores”. “Señor Mañueco, o se está con las víctimas o se está con el señor Gallardo, usted decide de qué bando está pero me temo que hace tiempo que decidió”, ha insistido al presidente.

Pero Mañueco no ha respondido. En su lugar lo ha hecho García-Gallardo, que ha afirmado que España es “el único país que tiene una legislación que crea juzgados sólo para hombres” y el único que “ha lesionado la presunción de inocencia haciendo que los hombres sean presuntamente culpables” cuando reciben “una denuncia sin fundamento” y que tiene “una ley que recoge incentivos perversos” para que “desalmadas utilicen una ley” para “instrumentalizarla” en procesos de divorcio “para obtener ventaja en la obtención de la custodia de sus hijos”.

A pesar del empeño de Vox por hablar de denuncias falsas, en la Memoria 2020 de la Fiscalía General del Estado se reflejó que de las 168.057 denuncias que se presentaron, sólo 7 fueron falsas. De las 1.557.190 denuncias que se han registrado desde 2009, se han incoado 121 procedimiento por denuncia falsa, de los cuales únicamente el 0,0069% han terminado con una sentencia condenatoria.

Las víctimas de violencia de género pueden alertar de su situación en el teléfono 016 habilitado por el Ministerio de Igualdad, no deja rastro en la factura telefónica y es gratuito.