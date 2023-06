Igea llama “fascista” a Vox por “alentar” la protesta de los ganaderos que terminó con once policías heridos

“Son ustedes unos fascistas. Y ahora lo digo con pleno conocimiento”. En estos términos se ha dirigido el procurador de Ciudadanos y exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, a los procuradores de Vox este miércoles en la Comisión de Agricultura, en la que PP y Vox han rechazado instar a la Junta de Castilla y León a mostrar su respaldo “incondicional” a los veterinarios ante las amenazas y la violencia de Salamanca este lunes por la relajación de los controles de la tuberculosis.

“Tienen uno de los gobiernos más irresponsables. populista, que usa la amenazas y la presión para conseguir que los veterinarios cambien de opinión. Es inadmisible. A las puertas no, dentro del fascismo. Esto es fascismo. Acosar a los representantes de la Administración pública y a sus responsables y pedir que cesen porque ejercen su deber de proteger la salud pública”, ha zanjado Igea.

El procurador del partido liberal proponía una enmienda a una Proposición No de Ley (PNL) propuesta por el Partido Socialista para dotar de cuatro veterinarios la unidad de Villablino (León) para cubrir “de manera eficiente” el servicio al sector ganadero. El socialista Rubén Illera ha pedido reconducir el debate hacia esta problemática, aunque ha aceptado la enmienda de Ciudadanos.

El procurador de Vox por Salamanca, Javier Bernardo Teira, ha instado a Igea a no “esforzarse” en “gritar o insultar” y ha ofrecido al exvicepresidente que ir a un saneamiento ganadero en Salamanca y llamarle allí “fascista”.

El 'popular' David Fernández se ha dado por aludido cuando Igea ha llamado “fascistas” a los procuradores de Vox. “Yo no siento ofensa por sus calificaciones como 'fascista', siento pena”, ha afirmado Fernández, que ha citado a San Juan de la Cruz (“Donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor”). “Usted puede trasponerlas a la concordia y encontrará un muy buen consejo”, ha propuesto a Igea.

David Fernández, que ha acusado a Igea de “politizar” con este tema, ha asegurado que el PP rechaza “todo tipo de acto violento”: el de Salamanca y “cualquier otro”.

“Los que iban a 'sembrar' están sembrando violencia y odio”

PP y Vox han votado en contra de la PNL socialista y la enmienda de Ciudadanos, que sí ha apoyado toda la oposición. La enmienda quería que la Junta de Castilla y León rechazara la violencia y las amenazas y que se presentara como acusación particular en los procesos abiertos al respecto. “Es necesario proteger de a los veterinarios de la amenaza, la coacción y la violencia instigada por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León”, ha instado Igea. Los veterinarios de Salamanca han sufrido amenazas y peticiones de dimisión por cumplir la Ley.

“Los que iban a 'sembrar', están sembrando violencia, crispación y odio entre los ganaderos también”, ha ironizado Illera con el eslogan que utiliza Vox, 'Siembra'. El procurador socialista por Palencia ha destacado cómo el PP “calla y consiente” las políticas “tan aberrantes” que Vox comete en el campo y ha subrayado la importancia del trabajo veterinario.

El procurador 'popular' ha defendido que la cuestión que planteaba Igea tenía “suficiente enjundia” como para establecer un debate propio con una PNL propia.

“Silencio cobarde” de Mañueco

Igea ha reprochado a PP y Vox de dejar “abandonados” a los veterinarios de Salamanca después de relajar los controles sanitarios en contra de su criterio técnico y de la normativa española y europea. El procurador del partido liberal ha reprochado el “vergonzoso silencio” del vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo (Vox), y el “silencio cobarde” del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

Igea ha solicitado que haya una votación por separado “para que no haya excusas” para PP y Vox. “Quiero que los ciudadanos sepan de qué lado están. Es un asunto de Salud Pública y ha de prevalecer el interés general”, ha reiterado el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León.

“Quizá alguien debería explicarle que no es el consejero de Asaja o de los ganaderos; es el consejero de todos los ciudadanos y todos los ganaderos y debe defender el interés común y no el interés de sus antiguos pagadores”, ha reprochado Igea, que considera que las actuaciones y afirmaciones del consejero son “una vergüenza inadmisible”.

Igea también ha afeado las risas de Teira y le ha invitado a acompañar la próxima semana a un veterinario cuando vaya a hacer un saneamiento. “Pregúnteles a los veterinarios de Salamanca la gracia que tiene la barbaridad que están haciendo. No tienen ninguna vergüenza”, ha recriminado.

La presidenta de la Comisión intenta expulsar al socialista

La presidenta de la comisión, Ana Rosa Hernando (Vox), ha ironizado al terminar la intervención de Igea: “Se habrá quedado a gusto. Aquí queda todo grabado, ya somos mayorcitos para saber lo que dice cada uno por esa boquita”. También ha intentado expulsar a Rubén Illana después de llamarle al orden tres veces porque quería que el socialista volviera a leer la PNL y la enmienda de Ciudadanos enteras, a pesar de que ya había dicho que aceptaba la enmienda y que la PNL no había sufrido ninguna otra modificación.

“Esto ya es intolerable”, ha reprochado Hernando, que ha ordenado un receso para decidir si expulsaba o no al socialista. También le ha impedido votar a favor de la PNL, aunque eso no habría cambiado el resultado final de la votación.

Tras el receso, la presidenta ha permitido que Illera se quedara en el resto de la comisión, aunque ha alertado que no permitiría “ni una sola falta de respeto”. “Lo que escucho en esta comisión no lo escucho en ninguna otra, y estoy en cuatro. Ese es el respeto que tienen hacia las mujeres. Ya está bien. Lo que tengo que aguantar yo aquí ustedes no lo saben, y lo que tengo que escuchar. Solo pido un poquito de respeto”, ha protestado.

Teira ha insistido en que los controles de la tuberculosis bovina es “letal e inservible” y ha defendido que seguirán trabajando “hasta conseguir una solución legal, científicamente contrastada y benéfica para los ganaderos”.

Como al final no ha expulsado a Illera, ha repetido la votación de la PNL y la enmienda, en la que —esta vez sí— ha permitido a Rubén Illera participar.