Disturbios, medias verdades y pulso al Gobierno: claves de la guerra del ganado alentada por PP y Vox en Castilla y León

Ganaderos asaltando un edificio de la Junta de Castilla y León, un detenido, una docena de policías heridos y, en boca de todos, una enfermedad animal, contagiosa a los humanos: la tuberculosis bovina. El epicentro de esta nueva crisis en el campo alentada por un Gobierno autonómico de la derecha se sitúa ahora en la provincia de Salamanca.

Crisis del ganado en Salamanca: los veterinarios temen la llegada de "títeres" si Vox cesa a los jefes de Sanidad Animal

Como en el caso de la regularización de pozos ilegales en Doñana, de nuevo un Ejecutivo regional –en este caso de PP y Vox–, intenta sortear la legislación nacional, la europea y el criterio de la comunidad científica. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué pinta la Justicia aquí? Estas son las claves de la 'guerra del ganado' en Castilla y León:

¿Quién está detrás de las cargas del lunes?

Centenares de ganaderos se concentraron durante cuatro horas este lunes en una movilización en la que intentaron acceder al edificio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca. La movilización se saldó con once policías y un asaltante heridos y un detenido.

Detrás no está ninguna de las organizaciones agrarias habituales, sino la plataforma Unión por la Ganadería, cuyo origen se remonta al 2016 y que engloba a veintidós asociaciones ganderas. Las organizaciones, asociaciones de puro y lidia se aglutinaron para llevar un mensaje conjunto a la Junta de Castilla y León y poder conseguir una flexibilización real en los movimientos del vacuno en extensivo.

El presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, ha asumido la portavocía de Unión por la Ganadería. De hecho, Asaja —de la que fue gerente el actual consejero de Agricultura— es la principal organización agraria que ejerce como portavoz. Unión por la Ganadería instaba hace unos días a paralizar los saneamientos desde el 12 de junio.

¿Qué se sabe de los heridos y el detenido?

Los heridos están leves y tienen una evolución favorable. Se prevé que el detenido pase a disposición judicial este martes. La Policía Nacional está revisando las imágenes grabadas de la protesta, según han explicado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno, que no descarta nuevas detenciones y sanciones.

Durante los incidentes, la Policía detuvo a un manifestante por herir a dos policías con un bastón, con un saldo dos lesionados que al final de la jornada se elevó hasta los once agentes afectados, principalmente por contusiones.

¿Qué pasa con la tuberculosis bovina?

El 'saneamiento ganadero' es una campaña de vigilancia activa del ganado para evitar la proliferación de la bacteria de la tuberculosis bovina. Los veterinarios realizan la prueba y si el animal da positivo en tuberculosis, debe ser sacrificado. Esto se realiza en cumplimiento con las normativas española y europea, que los veterinarios consideran “una garantía para todos”.

La tuberculosis es una enfermedad de erradicación obligatoria por su alto riesgo de propagación y que es transmisible a los humanos. La Organización Mundial para la Sanidad Animal considera a la tuberculosis una enfermedad “altamente infecciosa”.

¿Cuál es el protocolo ante un positivo?

Una vez que el veterinario notifica que una vaca ha dado positivo en tuberculosis, todos los animales marcados deben ser sacrificados en un máximo de 15 días, aunque hasta ahora la Consejería recomendaba sacrificarlos en cuanto se notifica el positivo. Por cada animal sacrificado, el ganadero recibe una indemnización, la misma en todo el país.

Un animal es positivo independientemente de que no se aísle el agente de la tuberculosis o que no se vean lesiones en el matadero. “Si no crece en el cultivo no significa que el animal no tenga tuberculosis”, aseguraba antes de Vox la Consejería de Agricultura en sus guías informativas.

Cuando una vaca da positivo, sólo se sacrifica ese animal. El 'vaciado sanitario' —sacrificar a toda la cabaña ganadera—es una medida extrema y se aplica sobre todo cuando gran parte del ganado da positivo y de forma reiterada en los sucesivos análisis.

¿Cuántas explotaciones ganaderas dan positivo en tuberculosis?

Según los datos que proporciona la propia Consejería de Castilla y León, desde 2017 hasta 2020 (últimos datos disponibles), ni siquiera el 2% de las explotaciones ganaderas de bovino daban positivo en tuberculosis. La prevalencia de esta enfermedad en 2007 era del 4,16%. En el año 2020, la prevalencia más alta estaba en Salamanca (2,37%) y en Ávila (2,34%). El Ministerio sí da datos más actualizados, de 2021. En ese año, la prevalencia de la enfermedad fue del 1,34%.

Este mes de febrero, Castilla y León declaró Zona de Especial Incidencia a más de un centenar de municipios de Salamanca por la alta incidencia de esta enfermedad. Se trataba de municipios con una prevalencia en 2021 mayor del 20% y otros limítrofes a los anteriores, con una prevalencia superior al 5% o con muchos movimientos con los municipios, según explica la resolución de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

¿Por qué flexibiliza la Junta de Castilla y León el saneamiento?

Fue una promesa de campaña de Vox en Castilla y León: “frenar la estigmatización de alimentos que únicamente responde a motivos ideológicos. Refuerzo de la seguridad de las explotaciones”.

Bajo estas afirmaciones de su programa electoral, Vox justifica decisiones como la flexibilización del saneamiento ganadero por “motivos ideológicos”. Sin embargo, los jefes de servicio de Sanidad Animal y los Colegios de Veterinarios han defendido que el saneamiento animal se realiza por motivos técnicos y sanitarios y no ideológicos. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), no ha dado explicaciones al respecto.

¿Qué papel juegan Europa, el Gobierno y la Justicia?

La Comisión Europea escribió a mediados de mayo una carta al Gobierno de España para mostrar su preocupación y alertaba de que la flexibilización que planteaba la Junta de Castilla y León incumplía la normativa. Ante esta situación, el Gobierno emitió una orden en la que prohibía los movimientos de las vacas (bos taurus) fuera de Castilla y León.

Además, el Gobierno acudió a la Justicia para pedir medidas cautelares y que se paralizara la flexibilización del saneamiento ganadero. El Tribunal Superior de Justicia detuvo la decisión de PP y Vox de relajar los controles. De hecho, la Junta de Castilla y León no se opuso a la medida cautelar, por lo que además el TSJ considera que el gobierno autonómico estaba de acuerdo con suspender su propia norma.

Entonces, ¿por qué se manifestaban los ganaderos ante la Junta de Castilla y León?

Exigían el cese de varios funcionarios. Los jefes de sección de Sanidad y Producción Animal, a su vez directores provinciales de las Campañas de Saneamiento Ganadero de las nueve provincias de Castilla y León emitieron un informe en el que advertían de esta flexibilización de los controles ganaderos no eran legales e informaron al respecto a las autoridades competentes.

Los sindicatos y los colegios profesionales de veterinarios han defendido la labor de estos funcionarios y han pedido que no se les cese como pedían los ganaderos que se manifestaron este lunes, mientras que el Ejecutivo autonómico no se ha manifestado al respecto.

Mientras tanto, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), tira de argumentario y habla de “imposiciones de la Agenda 2023” del Gobierno y de la Unión Europea. Incluso ha acudido con estas mismas propuestas ante una responsable de protocolo de Sanidad Animal en la Comisión Europea.

Que pierdan toda esperanza. No vamos a abandonar a nuestros ganaderos.



Ante las imposiciones de la Agenda 2030 del Ministerio y Bruselas, ¡ni un paso atrás! https://t.co/J920GKjzNk — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) 27 de mayo de 2023

¿Quién dirige la Consejería de Agricultura en Castilla y León?

La Junta de Castilla y León tiene un gobierno de coalición entre PP y Vox. De momento, el único, a la espera de que se sellen pactos en comunidades como la Comunidad Valenciana y Extremadura. En Castilla y León, la formación populista de extrema derecha que dirige Santiago Abascal controla la Consejería de Agricultura. Los consejeros del Partido Popular no han hecho pública su posición al respecto.

El titular de Agricultura, Gerardo Dueñas, gerente de Asaja de Castilla y León entre 1997 y 2004. En el último año, la Consejería ha sufrido varios ceses como los del jefe de Servicio de Trazabilidad e Higiene Ganadera y el jefe de Servicio de Sanidad y Ordenación Agrícola en febrero. El año pasado sobre estas mismas fechas ya dimitieron también la jefa de servicio de Sanidad Animal y el jefe del Servicio de Ayudas Agrícolas, precisamente por la crisis de la tuberculosis de 2022, cuando Dueñas aseguraba que la tuberculosis bovina no era un problema “de salud pública”.

¿La Junta de Castilla y León qué opina de todo esto?

La Consejería de Agricultura, que dirige Gerardo Dueñas (Vox), ha anunciado este martes que el miércoles publicará en el Bocyl el auto del TSJ por el que paraliza la flexibilización de las normas, por lo que las reses volverán a circular con libertad fuera de Castilla y León. La Consejería vende la decisión judicial como una victoria y asume la orden de suspender su intento de relajar los controles sanitarios.

A pesar de que no ha mostrado en público palabras de apoyo a los funcionarios públicos, la Consejería sí ha informado de que ha mantenido “una comunicación constante” con los representantes de los ganaderos que se manifestaron en Salamanca.

Este lunes, la Consejería remitía otro comunicado en el que 'lamentaba y rechazaba“ los ”sucesos ocurridos“ en Salamanca. ”El sector ganadero encontrará su mejor defensa en los titulares de la Consejería, que protegerán los intereses del sector donde sea necesario, desde el pleno respeto a la legalidad y a las instituciones“, afirmaba el comunicado.