Tuberculosis bovina: qué tener en cuenta al consumir carne tras relajarse los controles de Castilla y León

La reciente noticia de que el gobierno de la comunidad de Castilla y León ha relajado los controles de tuberculosis bovina, una enfermedad propia de animales salvajes, pero también del ganado bovino doméstico y que puede contagiar a personas, ha podido generar preocupación entre los consumidores sobre el riego del consumo de productos derivados de las vacas.

A este respecto, la revista del sector veterinario Animals Health revelaba en 2022 que España está entre los tres países europeos más afectados por tuberculosis zoonótica en humanos.

Para ello se basaba en el Informe de Zoonosis relativo a 2020 que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que se informa de que “en España, en 2020, se notificaron 30 casos por Mycobacterium bovis, frente a los 26 de 2019”. En total en la Unión Europea hubo en ese año 88 casos notificados.

El informe explicaba también que la COVID-19 y el Brexit han tenido un impacto en la notificación de casos, pues la primera implicó un menor control de la enfermedad en la cabaña nacional. Lo segundo, tal y como explica el informe europeo One Health sobre zoonosis en la UE, eximió al Reino Unido de aplicar los controles propios de la UE que ahora se han relajado. Sin embargo, se siguen importando a la Unión productos procedentes de este país.

Con estos datos puede parecer preocupante la actitud del gobierno de la comunidad de Castilla y León, sobre todo cuando no tenemos una idea clara de la seguridad que ofrecen la carne o los derivados lácteos procedentes de animales infectados.

La norma indica que los animales a los que se detecte la tuberculosis bovina deberán ser sacrificados, aunque deja la puerta abierta a la observación de posibles mejoras, algo poco habitual.

La relajación de los controles puede llevar a una menor tasa de detecciones, con lo que animales enfermos no detectados y los detectados previamente pero no sacrificados, pueden llegar al matadero y su carne pasar al canal de consumo. También, su leche y sus quesos pueden llegar al consumidor final.

Cómo prevenir la infección si somos consumidores

La bacteria causante de la tuberculosis bovina, Mycobacterium bovis, presente en animales como zorros o ciervos, también afecta al ganado vacuno y puede permanecer en su carne tras el sacrificio, de modo que si la consumimos podemos infectarnos.

Así mismo, está también presente en la leche del animal infectado y pasa a productos lácteos, especialmente el queso, lo que constituye otra vía potencial de infección.

Según un documento de la red de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (red CDC) del gobierno de los Estados Unidos, no es una enfermedad altamente contagiosa pero si llega a humanos puede dar un cuadro grave con fiebre, sudores nocturnos y pérdidas de peso, si bien la respuesta a los antibióticos suele ser buena.

No obstante, CDC explica en el mismo documento que Mycobacterium bovis es sensible a la temperatura, por lo que una carne o una víscera que sea tratada con calor estará limpia de la bacteria y se podría consumir sin problemas, siempre que la cocción sea completa.

Por otro lado, en el caso de las leches y los quesos, cuando la leche ha sido previamente pasteurizada, no existe peligro de contagio. Como conclusión, la norma preventiva indicará no consumir carne de bovino cruda ni leches crudas o quesos procedentes de leche que no haya sido previamente hervida o pasteurizada.