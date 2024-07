La Junta de Castilla y León prepara una “batalla judicial sin precedentes” ante un acuerdo PSC-ERC

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes una “batalla judicial sin precedentes” si se materializa el preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa en virtud del cual se concedería a Cataluña, entre otras cosas, un sistema similar al concierto económico vasco, fuera del régimen común.

En una intervención en Burgo de Osma (Soria), Fernández Mañueco, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “vuelve a saltarse la Constitución Española y vuelve a pisotear la igualdad de los españoles y el principio de igualdad territorial” con este preacuerdo anunciado por ERC y que, según ha subrayado en declaraciones recogidas por EFE, no ha desmentido ni el propio Sánchez ni nadie del PSOE.

“Sánchez ataca, asalta la caja común de España para sus pactos políticos. Lisa y llanamente esto es un robo a Castilla y León y a España”, ha abundado el presidente quien ha recordado que Pedro Sánchez, según ha dicho, “compró los votos de sus socios con privilegios judiciales para mantenerse en La Moncloa y ahora compra los votos de sus socios separatistas de Esquerra con privilegios económicos para mantenerse en la Generalitat”.

Ante esta situación, Fernández Mañueco ha asegurado que si se consuma este preacuerdo, la Junta acudirá a los tribunales en una “batalla judicial sin precedentes”, ha aseverado.

“Ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales de Justicia impugnaremos la ley que en desarrollo de este acuerdo salga del Congreso de los Diputados”, ha sostenido, al tiempo que ha añadido que también impugnará todas las normas de desarrollo de esas leyes ante los tribunales superiores de Justicia, bien de Cataluña o de otras comunidades autónomas, si fuera necesario.

E incluso ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, en función de quién adopte los acuerdos, ha abundado Fernández Mañueco, quien ha asegurado que en esta situación hay un culpable “y ese culpable se llama Sánchez”.

Pero también hay unos “cómplices que son los dirigentes del Partido Socialista en cada territorio” y, por tanto, los diputados y los senadores del Partido Socialista en Castilla y León que tendrán que refrendar con su voto las modificaciones y las aprobaciones legislativas“, como son el ministro de Transportes Óscar Puente o la portavoz federal del PSOE, Esther Peña, entre muchos otros.

“En Castilla y León no se les va a perdonar, no se va a perdonar a Sánchez, no se va a perdonar a los dirigentes que adopten una decisión de estas características”, ha asegurado el presidente quien también ha anunciado mociones en todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales para que se retraten los cargos socialistas.

Finalmente, Fernández Mañueco ha lanzado una advertencia a los afiliados de ERC que tienen que votar el viernes el preacuerdo y les ha lanzado la siguiente reflexión: “Sánchez siempre engaña”.

La alcaldesa de Palencia, del PSOE, en contra del acuerdo

La alcaldesa socialista de Palencia, Miriam Andrés, se ha mostrado en contra del acuerdo entre PSOE y ERC. En un mensaje publicado en la red social X, la regidora ha indicado que si se apuesta por “la redistribución de la riqueza entre personas como principio irrenunciable de solidaridad, no debe ser menos la redistribución y solidaridad entre territorios”. “No hay más. Se mire por donde se mire y se lea por donde se lea”, ha sentenciado.