Luis Tudanca (PSOE): "El verdadero presidente de la Junta de Castilla y León es Igea y no Mañueco"

El Secretario General del PSOE de Castilla y León y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca ha afirmado que el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea es en realidad, "el verdadero presidente del gobierno regional".

En una entrevista concedida a Radio Arlanzón y burgosnoticias.com, Tudanca ha asegurado que en la actualidad "y después de las últimas medidas decretadas por la Junta para contener la propagación del virus, no se sabe quién manda en la Junta y quién toma las decisiones".

Al respecto, ha recordado que "la consejera de Sanidad, Verónica Casado hace unas jornadas reclamaba un confinamiento domiciliario para Castilla y León que luego fue desmentido, mientras que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco anunció ayer unas medidas que horas más tarde tuvo que rectificar, lo que demuestra falta de certeza por parte del Gobierno Regional que cae continuamente en contradicciones".

Con respecto a la gestión de la pandemia, Tudanca ha asegurado que el PSOE "siempre ha apoyado las medidas decretadas por la Junta" y ha recordado que en los primeros meses de la crisis sanitaria "el diálogo con Mañueco era continuo", aunque "ahora eso se ha acabado porque la Junta ya no habla con nadie ni escucha a ningún colectivo, ya sean sanitarios, hosteleros o autónomos", antes de recordar la pésima gestión del Gobierno Regional en las residencia de ancianos, razón por la que el PSOE "pidió una Comisión de Investigación con el fin de buscar la transparencia y evitar lo que pasó en estos centros durante los meses más duros de la pandemia".

Tudanca ha asegurado que se siente "muy cómodo y respaldado" en su actual responsabilidad política dentro del PSOE de Castilla y León y ha restado importancia a las posibles "tensiones territoriales" que pudieran existir con los alcaldes socialistas de Valladolid y León, Óscar Puente y José Antonio Díez respectivamente, "este tipo de debates restan más que suman y más en estos tiempos", ha aseverado Tudanca.

Con respecto, a la situación que se vive en otras formaciones políticas, Tudanca no ha querido entrar a valorarlas, "siempre y cuando no afecten a los ciudadanos de Castilla y León", antes de añadir que en la Junta de Castilla y León "no hay un gobierno de PP y Ciudadanos, sino un gobierno de Mañueco e Igea que son como dos náufragos que están abrazados para ver si se salvan", al tiempo que ha señalado que "hace mucho tiempo que Igea trabaja para Mañueco y eso le está haciendo un flaco favor al PP".

En esta coyuntura, ha recordado las tramas de corrupción en las que está inmerso el PP y la hipocresía de la que hacen gala algunos de sus dirigentes, y ha reclamado "altura de miras" a los políticos ya que "es lo que demandan los ciudadanos en una época tan complicada como la actual".

Luis Tudanca ha negado que el Gobierno de España haya maltratado a Castilla y León con los Fondos Europeos y ha explicado que durante el año 2020, nuestra Comunidad recibió 998 millones de euros extraordinarios para ayudas y 1.400 más adicionales, gracias al PSOE. "Nunca un Gobierno le ha dato tanto dinero a la Junta, el problema es saber dónde está ese dinero", ha manifestado.

Con respecto, a la posibilidad de recuperar el Tren Directo, Tudanca ha manifestado que es una infraestructura muy necesaria para Burgos y que seguirán "dando la batalla para que sea una realidad aunque no vamos a engañar a los ciudadanos como sí hizo el PP durante varios años con estudios y proyectos que no dieron su fruto".

Tudanca ha defendido el pacto de Gobierno en el Ayuntamiento de Burgos entre PSOE y Cs para dar "estabilidad a la Corporación" y ha ensalzado el trabajo realizado por el alcalde, Daniel de la Rosa ya que "recién llegado se tenido que enfrentar a una situación sanitaria muy difícil".

En este contexto, ha querido lanzar un mensaje de esperanza a los ciudadanos y les ha pedido "responsabilidad y sentido común para superar esta pandemia", al tiempo que ha destacado que la política "sirve en estos casos y es útil para ayudar a los sectores que más lo necesitan".