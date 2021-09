Mañueco quiere agotar la legislatura "siempre que haya estabilidad política y parlamentaria"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que aguatará la legislatura siempre que haya "estabilidad política y parlamentaria". Lo hace apenas una semana después de que el Partido Popular desautorizase a la consejera de Sanidad, Verónica Casado (Ciudadanos) tumbando su plan de reforma de la Atención Sanitaria a petición del PSOE y respaldado por todos los grupos de la oposición, creando una importante brecha con su socio de Gobierno. Pero además, el gobierno de coalición ni siquiera goza, desde el pasado mes de marzo, de estabilidad parlamentaria, puesto que la baja de una procuradora de Cs para pasar al grupo de no adscritos, le dejó sin la mayoría absoluta.

"Mi compromiso es seguir cumpliendo el mandato que tengo del pueblo de Castilla y León, y en eso es en lo que estoy trabajando", ha comentado a los periodistas durante un acto en Burgos. Además, ha afirmado que no teme que Ciudadanos presente una moción de censura contra él, si bien ha añadido que es algo que habría que preguntar a Ciudadanos. Hace una semana, el vicepresidente, Francisco Igea dijo en una entrevista en Castilla y León Televisión que su partido también podía presentar una moción, no sólo el PSOE, que a partir de marzo, pasado un año de la primera, podría formular la segunda.

A pesar de la evidente tensión entre PP y Ciudadanos, Mañueco considera que "el pacto está funcionando correctamente" y a aludido a "estudios demoscópicos" que según él, lo demuestran.

"Nada que decir sobre el Plan Aliste" y "aval a la Atención Primaria"

Mañueco también ha respondido a preguntas sobre la polémica retirada del plan de reforma de la Atención Primaria sin aclarar la confusión que hay actualmente. Según la consejera de Sanidad, no hay retirada porque nunca hubo plan, y ello a pesar de que se puso en marcha como 'piloto' el Plan Aliste. El presidente no ha contestado a si existe o no el Plan Aliste, que se está aplicando. "Estamos hablando de unas cuestiones de las que ya he hablado y por lo tanto no tengo nada más que decir", ha dicho. Tras una segunda pregunta, Mañueco ha definido el Plan Aliste como "un plan que se hizo en un determinado momento, en unas determinadas circunstancias y al que se dio ese nombre popular".

A las declaraciones de Verónica Casado, que el pasado lunes volvía a presentar el Plan de reordenación de la Atención Primaria asegurando que no había retirado nada y que contaba con el aval del presidente, Mañueco ha precisado que "más allá de palabras concretas y valoraciones" da su aval a la atención primaria, en cuyo blindaje trabaja el Gobierno autonómico.

