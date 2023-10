Mañueco reprocha a la oposición que no hable de política nacional en el Debate del Estado de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reprochado a los parlamentarios de Podemos, Por Ávila y no adscrito (ex Ciudadanos) que no hablen de política nacional en el Debate de Política General de Castilla y León, celebrado este martes en el parlamento autonómico.

“Es una estrategia hábil, pero no nos han engañado. Quieren hablar de lo local y lo autonómico. No quieren hablar de la política nacional, porque no les interesa”, ha criticado Mañueco, que ha acusado a los tres parlamentarios del Grupo Mixto de querer “esconderse” tras el “batacazo” de las tres formaciones políticas en las elecciones generales del 23 de julio. “Usted no, señor Igea, que su partido no se presentó”, ha apuntado.

Mañueco ha preguntado si los abulenses o ciudadanos de otras provincias de Castilla y León no están preocupados por cuestiones como la amnistía o la Ley del Solo Sí es Sí. “La lealtad a Castilla y León pasa por hablar hoy de muchas cosas. También de la amnistía y de una política que defienda la unidad de España”, ha manifestado el presidente autonómico, que no ha mencionado la amnistía en su primera intervención (de más de una hora y media), pero a la que ha aludido en varias ocasiones cuando ha respondido al PSOE, la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Soria Ya y al Grupo Mixto.

“Nos hemos confabulado para hablar de la Comunidad”

“Qué terrible que todos los grupos nos hemos confabulado y articulado una conjura para venir y hablar de la Comunidad el día del debate de la Comunidad. Inaudito”, ha ironizado el procurador de Podemos, Pablo Fernández, quien ha bromeado después de que el presidente autonómico se ausentara durante unos pocos minutos para ir al baño. “Usted ha ido al baño pidiendo un receso. No creo que haya miccionado, porque es para mear y no echar gota”, ha satirizado.

El procurador no adscrito, Francisco Igea ha continuado en la misma línea: “Qué sagaz estrategia venir a hablar de lo que toca. Hoy, que nos hemos vuelto locos, hemos venido a hablar de lo que toca”, ha ironizado Igea, que ha afeado a Mañueco que considere que abordar el estado de la Comunidad sea “un asunto menor”.

Mañueco, por su parte, ha afeado a Igea que “pierda el tiempo grabándose vídeos como si fuera el youtuber de moda”, acuda a platós de televisión a “hablar mal” de Castilla y León y monte “una pandillita” con el exdiputado de Ciudadanos Edmundo Bal mientras los demás van a “trabajar”.

Pablo Fernández y Francisco Igea han reprochado a Mañueco que llevara su réplica preparada, más dura que el tono que han utilizado en un primer momento los tres procuradores del Grupo Mixto. De hecho, el presidente autonómico ha agradecido “sinceramente” su “tono y educación” a pesar de haber planteado “propuestas alejadas de la realidad, fórmulas caducas y fracasadas e ideas trasnochadas”. En su turno, Igea ha interpelado directamente a Mañueco: “La réplica la tenía tan escrita... no he hecho ni una propuesta. Eso es mañana, hoy toca hablar de qué pasa en nuestra comunidad”.

“Sin solución al reto demográfico”

El presidente autonómico también ha pedido al procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que no se autoproclame como el único representante de Ávila, que considera que hay “problemas nacionales muy importantes” mientras “se sigue sin poner solución al reto demográfico”. “Parece que la despoblación no es su problema”, ha afirmado el portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, que ha recordado cómo el 20,16% de la población soriana tenía más de 65 años en 1987, frente a un 25,4% actualmente.

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, ha afeado el “estilo macarra de barrio acomodado” de Alfonso Fernández Mañueco. El líder leonesista ha alertado del desequilibrio demográfico y económico entre las regiones de Castilla y la Región Leonesa.

La despoblación ha sido un aspecto al que ha aludido otros procuradores como Ceña, Fernández, Igea, Pascual y Santos. “La despoblación es el yermo fruto de sus aciagas políticas”, ha recriminado el procurador de Podemos, que ha acusado a Mañueco de ser “el remedo de Dorian Gray. ”Mucho traje y corbata como buen petimetre; pero en su fondo, usted representa la más abyecta degradación institucional“, ha afeado antes de recordar (y recrear) la peineta que Mañueco hizo a una parlamentaria socialista, lo que ha considerado ”la antítesis del decoro parlamentario institucional“.

Pablo Fernández dice que Mañueco se ha tomado “un tripi”

Pablo Fernández ha recordado que esta mañana ha dicho ante los medios que Mañueco se había tomado “un tripi” y quien le había escrito su discurso, tres. “Pero me he quedado muy corto”, ha dicho el procurador de Podemos, ante lo que ha respondido Mañueco, que lo ha considerado “frívolo” porque las drogas han provocado “tanto dolor y muerte en este país y en otros países occidentales”. “Esos temas no hay que sacarlos. Es un tema que a todos nos ha llegado de cerca”, ha lamentado Mañueco.

El presidente autonómico ha rechazado que Pablo Fernández dé “lecciones de moralidad y democracia”. “Váyase con su lideresa y su partido autoritario a otro sitio. No sé si se ha dado cuenta de que el cohete de Yolanda Díaz le ha dejado en tierra. Muchas gracias y buen viaje”, ha concluido Mañueco, que también ha dicho que “nadie” va a echar de menos a Francisco Igea, ante lo que ha rematado el ex de Ciudadanos: “Lamento haberle sorprendido con esta audacia de venir a hablar de lo que veníamos a hablar, y no de usted, que no merece la pena”.