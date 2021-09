Mañueco votará a favor de una PNL socialista que insta a retirar el plan de la consejera de Sanidad para cerrar consultorios rurales

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañeco, ha asegurado en el Pleno de las Cortes este lunes qque no dará "un paso atrás" y que ·"todos los consultorios estarán abiertos cuando pase lo peor de la pandemia". ·"Todos abiertos mientras yo sea presidente", ha insistido. No sólo eso, durante su respuesta a una pregunta del líder del PSOE, Luis Tudanca, ha adelantado que votará a favor de la Proposición No de de Ley del PSOE que insta a la Junta a retirar el plan de reestructuración de la Atención Primaria en el medio rural, auspiciado por la Consejería de Sanidad desde que arrancó la legislatura, "y garantizar de una vez por todas la consulta médica y la enfermería presencial en todos los centros de salud de la red", si bien el presidente se ha referido tan sólo a la parte de la atención presencial.

El dirigente socialista ha cuestionado el papel de Mañueco en los dos últimos años. "¿Si no se van a cerrar consultorios mientras usted sea presidente, qué ha sido los dos últimos años?", ha preguntado. "El centro de salud de Monumenta (Zamora) lleva 545 días cerrado. No es que vayan a cerrar, es que están cerrados, a ver si se entera. Usted tiene que poner los médicos, que es lo que ha quitado. Como el caso de Monumenta hay cientos, porque usted no escucha a los alcaldes y alcaldesas, algunos de su partido, que le piden que retire la reforma de la atención primeria. No es solo una reforma, es su modelo", ha señalado Tudanca.

“En 2013 intentaron cerrar las urgencias, y su plan sigue siendo el mismo. Quiere cargarse la sanidad pública”, ha recordado Tudanca. En su defensa, Mañueco ha respondido que la sanidad de Castilla y León "tiene problemas, los mismos que otras autonomías" y que la Comunidad es la que más médicos tienen por habitante en Atención Primaria, la segunda que más invierte en ella y la que invierte en esa atención el 20% de los presupuestos. "Tenemos un modelo con mejores dotaciones, y queremos protegerlo, y con todos los consultorios abiertos”.

Tudanca ha puesto en duda la bondad de un modelo que ha provocado que a lo largo de la pandemia se hayan hecho "·más de 22.000 contratos de seguros de sanidad privada". "Ese es el resultado de su modelo. Ustedes unos días dicen que faltan profesionales y otros que no están bien distribuidos. Ustedes los maltratan", ha afirmado. Como ejemplo se ha referido al caso del oncólogo Carlos García Girón, a quien se ha negado la prórroga del servicio activo.

Mañueco, ha reiterado que tiende su mano "para llegar a acuerdos" y ha dicho que apoyará la PNL socialista "a pesar de que tiene graves carencias", después de que Tudanca le instase a "retirar el plan Aliste que cerrará los consultorios" -la reforma de la atención primaria parte de un plan piloto en esa comarca-. "Señor Tudanca, ¿se va a sentar usted conmigo para pedir al Gobierno (central) que adopte medidas para que haya más profesionales, no en Castilla y León, en España?¿Se va a sentar usted conmigo para pedir al Gobierno de España más dinero para que creen un fondo extraordinario covid para afrontar los sobrecostes de los servicios públicos y en especial, de la Sanidad? Mire, su PNL, la suya, a pesar de las graves carencias que dice, porque habla de un plan que no conocemos, pero sí tiene una parte en la que coincidimos, la presencialidad en el mundo rural, por eso yo voy a votar su PNL, le espero en mi despacho, muchas gracias", ha contestado el presidente.

Por enésima vez tiendo la mano a la oposición para trabajar por la mejor sanidad para las personas de #CastillayLeón. Ahora le toca a @luistudanca elegir entre mejorar la atención sanitaria o generar tensión sanitaria. pic.twitter.com/iTCWqbmPO0 — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) September 6, 2021

Poco después, en otra intervención, el vicepresidente, Francisco Igea, ha matizado que presentarían enmiendas a esa PNL.